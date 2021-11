Verónica Castro y Lucía Méndez encabezan celebración del 70 aniversario de Canal 2

Sólo una celebración en grande como esta las pudo reunir. Verónica Castro y Lucía Méndez compartirán anécdotas de su paso por el 2, conocido actualmente como Las Estrellas, el canal de televisión más longevo de Latinoamérica, en el especial 70 Años brillando juntos. El gran festejo de Las Estrellas, que se transmitirá este sábado a las 21:00 horas.

Durante décadas se ha especulado con una supuesta rivalidad entre las actrices, pero si hay algo que las une es su presencia en la pantalla chica. Ambas han tenido grandes éxitos, como la irrepetible transmisión de ocho horas con Juan Gabriel en el programa Mala noche... No!, de Verónica Castro, en 1988, recuerda el productor Miguel Ángel Fox, quien está a cargo del programa especial de dos horas.

En entrevista con El Sol de México, agrega que 30 personalidades más llevarán el hilo conductor de la emisión, entre ellos José Ron, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Michelle Renaud, Galilea Montijo, Adrián Uribe, Érika Buenfil y el experimentado actor Ignacio López Tarso.

Fox afirma que no le fue fácil lograr un resumen de todos los programas importantes de los últimos 70 años del canal, entre telenovelas, entretenimiento, realities, o noticias. “Este talento, que son narradores en el especial, van a hacer un recuento de la historia. En el caso de Verónica Castro, tenemos dos segmentos con ella hablando de sus programas nocturnos y de las telenovelas. Con Lucía Méndez, su participación me resultó muy agradable, es una persona muy sencilla, sin tapujos, olvidándose de su papel de diva. También se les preguntó en cuál novela les hubiera gustado ser protagonista y ya lo verán en la transmisión".

El especial mostrará imágenes de las tres versiones de Rubí, así como las de Teresa, dos de sus telenovelas emblemáticas; "contamos con mucho acervo, muchas imágenes, fue titánico editar y seleccionar qué era lo que iba", dice el prodcutor.

“Si les gustan las historias, el entretenimiento, la música, las telenovelas, esto es parte fundamental de lo más divertido, de lo más impactante que ha pasado en el canal Las Estrellas en los últimos 70 años y les va a gustar”.

Fábrica de estrellas

Televisa a través de Las Estrellas, ofrece una programación para toda la familia en diversos formatos: Telenovelas, programas de revista, unitarios, de comedia, noticieros, transmisiones deportivas y de películas mexicanas.

“La cultura popular de México y gran parte de Latinoamérica y Estados Unidos no se podía entender sin lo que ha hecho en el mercado el canal y los contenidos que ha generado para el mundo", dice el productor Elías Solorio.

El pionero de la televisión Sergio Corona, comparte que trabajó como bailarín en la primera transmisión del canal 4, el 30 de agosto de 1950, "y hasta hoy no he dejado de trabajar en Televisa".

Hogar dulce hogar y Como dice el dicho, son dos programas icónicos de Sergio Corona en Las Estrellas, un éxito que para el artista "significa estar vigente en la mejor y más importante estación de televisión mexicana".

Por más de dos décadas, la conductora Andrea Legarreta ha estado en el programa Hoy. "A lo largo de todos estos años he visto pasar a tantas estrellas, tanta gente luchando por un sueño dentro de esta empresa que ha marcado la historia de muchas generaciones", dice la tambipen actriz.

Legarreta participó en Alcanzar una estrella, "una telenovela que fue un parteaguas en el contenido juvenil, soy la prueba de que el que persevera alcanza y que nadie te regala nada, antes de eso, hice infinidad de castings".

Para el primer actor Hugo Macías Macotela viudo de la también estrella del cine nacional Evita Muñoz Chachita, “Las Estrellas es el canal más importante de Televisa, ha sido en mi vida un maravilloso medio para llegar a una cantidad de público que ni el teatro, ni el cine, han logrado. Eso queda comprobado cuando empiezan a escribirle a uno, seguidores de Croacia, Brasil, España, Colombia, Estados Unidos y muchos países más, algo que jamás soñé que me sucedería", dice quien inició en la empresa en 1954, en el programa Usted es jurado.

La primera actriz Norma Lazareno, quien tiene 56 años en Televisa, comenta que todos sus trabajos han sido para canal Las Estrellas. "Cuando empecé aún se hacían programas en vivo, los Teleteatros con Ángel Garza y Fernando Soler. En una ocasión, me tocó una escena en la que era la novia de un galán como Raymundo Capetillo, que también iniciaba su carrera. Éramos los novios de la telenovela. Él me da un beso, bonito, del primer amor, de noviazgo, me tomó de la cabeza y traía una trenza postiza, porque mi cabello era corto e íbamos en vivo, cuando me besó, me pasa su mano sobre mi cabello, se quedó en la mano con la trenza postiza. Así salió al aire, la cara de él y la cara mía, diciendo '¿qué pasó?'. Esto solía pasar en programas en vivo".