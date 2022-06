Versión latina de El padre de la novia refleja los nuevos roles

Replantear el papel del hombre en la sociedad, el significado de la masculinidad, así como promover la inclusión sexual e integración racial enmarcan la trama de El padre de la novia, nueva cinta dirigida por Gary Alazraki, disponible el 16 de junio en HBO Max.

La nueva versión mantiene la base de la historia de 1991 protagonizada por Steve Martin, un papá sorprendido por el compromiso de su hija; sin embargo, la apuesta del director fue explorar en diferentes aspectos familiares, como el anuncio del divorcio de los padres de la novia, la identidad de género de una de las integrantes y una comparación de culturas entre Cuba y México.

Billy (Andy García) es un empresario que toda su vida se ha enfocado en generar dinero para mantener lo mejor que puede a su familia; Ingrid (Gloria Estefan), su esposa, se alejó de su carrera para entregarse en cuerpo y alma a sus dos hijas; pero ante la noticia del compromiso de una de ellas, Sofi (Adria Arjona), el matrimonio se percata que hay mucho que resolver entre ellos.

“Ha llegado el momento en el que sus hijas salieron de la casa y, ahora, Ingrid está buscando que su pareja le dé atención, pero él se ha enfocado tanto en ser un éxito, lograr tanto para su familia, que se ha olvidado que hay otras cosas que atender”, comentó Gloria Estefan en entrevista.

“El matrimonio ha estado en terapia un año, los latinos y en general los hombres, no piensan que la terapia funcione, él ha ido, pero no lo ha absorbido, él está ahí por decir: ‘yo fui’, así que su futuro es incierto”, comentó Gloria Estefan en entrevista.

“Me llenó el corazón poder hacer papeles de latinos que valen la pena, que no son estereotipos, habla de quiénes somos; compartimos con el mundo temas sobre familia, latinos y de seres humanos”, dijo.

Respecto a la forma de producción y difusión por streaming, Andy García comentó: “Es un nuevo sistema de ver películas, la pandemia ha impulsado esos cambios; el cine sigue siendo una atracción y una diversión para nosotros”.

En este proyecto, las mujeres llevan el mando, es el hombre quien ayuda a la mujer a cumplir sus sueños, al menos en el caso de los recién comprometidos.

Ese fue uno de los motivos por el que Diego Boneta, quien da vida a Adán, el novio de Sofi, aceptó formar parte del filme, además de mostrar a un hombre diferente a Luis Miguel, personaje que lo catapultó en plataformas.

“Adán es un chavo muy en contacto con sus emociones, su vulnerabilidad y creo que está bien romper con esos estereotipos de género, hoy por hoy no tiene nada de malo que sea el hombre quien se desviva por la mujer, que la apoye. Hay que romper con esa imagen del macho”, contó.

“Es importante como actor seguir cambiando y ahora tocará despegarme de este personaje y hacer algo distinto. Creo que entre más retos y desafíos mejor”, agregó Boneta quien debuta en la comedia.

El padre de la novia, protagonizada por Gloria Estefan y Andy García / Adrián Vázquez | EL Sol de México





Adria Arjona, por su parte, asegura que este papel es un granito de arena para gestionar un cambio, en el que las nuevas generaciones pueden inspirarse para conseguir sus metas.

“Me encanta cómo mi personaje toma la iniciativa de su vida, decide hacer algo y lo hace. Es súper importante que una mujer sepa que no necesita un hombre para lograr lo que quiera, uno lo puede hacer sola, ayuda tener a alguien que te apoya o te da consejos, pero no necesariamente tiene que ser un hombre”, expresó la hija de Ricardo Arjona.

“Sofi no tiene miedo de retar las tradiciones en las cuales no está de acuerdo, yo, como Adria sigo aferrada a ciertas tradiciones que ahorita me cuestiono y no hablan de la persona que soy y mejor las voy a dejar.

El personaje que interpreta la actriz Isabela Merced es hermana de Sofi y forma parte de la comunidad LGBT+, sin embargo, no es su preferencia sexual su discurso principal, sino algunos problemas comunes de cualquier chica universitaria.

“Para nosotros el factor LGBT de Isabela no era un condimento más importante para la historia, ya que habla sobre una familia idílica donde ni siquiera es un tema a platicar, la batalla de este personaje es más que su papá la acepte como una niña que no quiere ir a la universidad donde, además de eso, se agarra una chava al final de la boda”, dijo Alazraki.

Por su parte, Gloria Estefan aplaude que existan personajes con los que el público se pueda identificar, abraza la diversidad y fomentar la tolerancia.

“Yo estoy muy orgullosa de mi hija Emily (quien es lesbiana). Familia, el amor lo es todo, nuestros hijos son hijos y lo que hay que hacer es apoyar a todo el mundo en su forma de amar, ¿quiénes somos nosotros para imponerles cómo deben de ser? Necesitan de nuestro apoyo, vamos a estar en este mundo unos minutos, así que hay que amarnos en familia, es lo más importante que hay”, manifestó la cantante de Wepa.

Pedro Damián, Macarena Achaga, Laura Harring y Enrique Murciano completan el elenco.

Vuelve un clásico

La segunda película mexicana más taquillera del país, Nosotros los Nobles regresa con un nuevo elenco, historia y mucha diversión.

La cinta de 2013, dirigida y escrita por Gary Alazraki contará con un remake, pero ahora con talento americano; según afirmó el director mexicano.

En esta ocasión, Alazraki fungirá como productor y otro autor se hará cargo del guión, pero, advierte, “la esencia de la película se quedará igual, el guionista conoce muy bien la ciudad en la que queremos que se desarrolle la historia. Ojalá esté lista para el próximo año, se proyecta el estreno en Netflix”, contó.

Este ha sido uno de sus proyectos más importantes. De hecho, gracias al filme, Gloria Estefan conoció al cineasta y la motivó a participar en esta nueva versión.