Víctor García sufre accidente en río Pánuco, ¿Cómo está de salud?

Las redes sociales son una herramienta muy poderosa para comunicarse, además, gracias a ellas es posible conocer las novedades sobre los artistas y personajes del espectáculo, en esta ocasión, el cantante Víctor García se hizo viral, pues sufrió un accidente en el Río Pánuco; te contamos como está de salud y lo que sucedió.

Cabe destacar que Víctor es un actor y cantante mexicano muy querido debido a su gran carisma y personalidad, participó en la primera generación del popular reality musical de TV Azteca, La Academia. Es originario de Ciudad Madero, Tamaulipas. Actualmente tiene 46 años.





¿Qué le pasó a Víctor García en el río Pánuco?





La tarde del pasado domingo 17 de abril, el cantante Víctor García se encontraba vacacionando en compañía de su padre por las aguas del Río Pánuco. Aparentemente García iba manejando una lancha deportiva, sin embargo, al dar una vuelta a una velocidad alta, la embarcación se volteó.

Tanto Víctor, su padre y otro hombre que también los acompañaba terminaron cayendo al agua. Afortunadamente pescadores de la zona se dieron cuenta del accidente y se acercaron rápidamente para ayudar al famoso y a los otros dos hombres.

También acudieron al sitio para tomar conocimiento personal de Resguardo Marítimo Federal, de la capitanía perteneciente al Puerto de Tampico.

Después de pocos minutos pudieron enderezar la lancha y rescatar a los 3 hombres. Es importante destacar que el incidente sucedió en ‘El Chachalaco’, a tan solo unos kilómetros de las escolleras de Ciudad Madero, pero del lado del estado de Veracruz.





¿Cómo está de salud Víctor García después de su accidente en lancha?





El accidente no dejó heridos debido a que la zona en la que volcó el barco no era muy profunda.

Los pescadores que amablemente ayudaron a Víctor y a su padre incluso tuvieron la oportunidad de tomarse fotos con el actor, pues pese a su incidente, él se mostró con una actitud positiva y muy alegre, misma que es característica de Víctor.





Cibernautas reaccionan al accidente en lancha de Víctor García





Al viralizarse la noticia sobre el pequeño susto que se llevó Víctor García durante sus vacaciones de Semana Santa, varios fanáticos reaccionaron, la mayoría de ellos enviaron mensajes de apoyo al cantante y agradecieron que el accidente en lancha no pasó a mayores ni dejó a ningún herido.

“Pues bendiciones a todos que bueno que todo quedó en un susto. A seguirse cuidando y que sigas siendo tan lindo y con tu buen humor que es lo que te caracteriza mi buen Víctor García Forever”, expresó la usuaria de Facebook Pilar Benítez.

“Gracias a Dios no le paso nada al amor de mi vida. Cuando lo empezaba a leer sentía que me daba algo, pero gracias a Dios no pasa nada que bueno que estén bien, externó en el post de la página de Facebook ‘Victor Garcia Forever’ la usuaria Carmen Tapia.