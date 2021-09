[Video] Este fue el conmovedor gesto que Marc Anthony tuvo con un pequeño invidente

El nombre del famoso cantante de salsa, Marc Anthony se volvió viral en redes sociales, ¿el motivo? Aquí te lo decimos.

La ex pareja de JLo demostró ser una gran persona durante un concierto que dio en Estados Unidos.

El cantante se bajó de la tarima para abrazar y cantarle a un pequeño con discapacidad visual que disfrutaba y bailaba su música.

Un video que muestra el emotivo gesto que tuvo Marc con el niño se viralizó en redes.

Justo se encontraba interpretando la canción ‘Vivir mi vida’, cuando decidió interrumpir su concierto y saludar a su fan.

Con un beso en la cabeza, el cantante finalizó su noble gesto, mismo que ha sido aplaudido por cientos de cibernautas.

Cabe mencionar que, Marc es considerado uno de los mejores exponentes de la salsa a nivel internacional, además, siempre ha demostrado ser una persona humilde sin importar su éxito y fama.

Aquí el emotivo video:

En su infancia tuvo varios problemas de lenguaje, y algo que muchos desconocen es que era tartamudo, un problema que logró superar con el paso de los años gracias a la música.

“Yo era tartamudo, me costaba mucho, mucho hablar cuando niño y cuando cantaba se me quitaba. Empecé a cantar con papi a los tres años y aun no pudiendo decir y termino una canción con él y que te miren y que te digan que están orgulloso de ti”, expresó en una entrevista con Univisión.