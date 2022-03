VozATuVoz: Mujeres Tejiendo Voces se reúnen por segundo año consecutivo

VozATuVoz. Mujeres Tejiendo Voces, la iniciativa creada en 2021 por Natalia Lafourcade y Mónica Vélez, contará este año con la participación de Paty Cantú, Danna Paola, Ana Bárbara, Lila Downs, María León, Natalia Lafourcade, Iraida Noriega y Erika Ender, entre más de 20 cantautoras que ofrecerán un concierto online este sábado 26 a partir de las 14:00 horas por las redes de la Sociedad de Autores y Compositores de México: Facebook Live @SACMoficial y YouTube Live SACM MX.

En conferencia, Paty Cantú, detalló que se trata de “buscar nuestros propios espacios y hermanarnos de forma activa, no nada más con discursos, hashtags, o un día al año”. Resaltó que en el line up del evento figuran tanto artistas consagradas como emergentes, quienes “este año en particular, están haciendo mucho ruido y son representativas de una generación con su voz”.

Para Mónica Vélez, esta iniciativa, que forma parte de una serie de proyectos que las compositoras están trabajando en la SACM, contribuye a “romper estereotipos y mentiras que la sociedad acepta como ciertas, como que una mujer no ayuda a otra. He visto cómo cuando se juntan las mujeres hacen magia, somos hermandad”.

Al respecto Paty Cantú agregó que en el Consejo Directivo de la SACM, a principio de este año se comenzó a trabajar “en propuestas que generen iniciativas de inclusión en festivales, en la radio, como existen en otros países, para que se fomente, eduque y entienda la equidad dese un punto vista de la mujer, si nos dejan fuera, no se cuenta la mitad de la historia”.

Señaló que todas las personas que integran el Consejo Directivo de la SACM, “tienen una visión de inclusión, de apoyarnos para crecer; yo tengo representación en el Consejo Directivo del Grammy, me encargo de la sección de Mujeres líderes del entretenimiento, que reconocen a una artista cada año –el reconocimiento fue para Mónica Vélez el año pasado-, y colaboro con Spotify para un programa de becas para mujeres músicos, ya apoyaron a una compositora para que haga toda su carrera en Berklee”, agregó la cantante que también colabora con la fundación de Alicia Keys.

Además, anunciaron que, gracias a la propuesta de Paty Cantú, La Bohemia 66 tendrá únicamente a mujeres en el escenario; un recital en el que ella también actuará.

Mari Morín, quien será parte del elenco del recital de este sábado y forma parte del Consejo Directivo de la SACM, advirtió que las compositoras buscan “contribuir a la lucha masiva de mujeres por la equidad, nivelar en todas las profesiones la inclusión de las mujeres”, y en el caso de #VozATuVoz. Mujeres Tejiendo Voces, “impulsar a las autoras que van empezando con nuestra fuerza. Como consejeras de la SACM, tenemos ese sentimiento de apoyar a las compositoras artistas, yo me inspiré en una mujer como Madonna, o Alejandra Guzmán, y espero motivar a otras mujeres para que se realicen en la música si es lo que quieren y ser un ejemplo de positivismo”.

Para Mari Morín, visibilizar el talento femenino es relevante para la labor que realiza la SACM, “las mujeres tenemos mucho que aportar, y los miembros de la SACM trabajan con nosotras no nada más por un tema de equidad, sino porque están convencidos de nuestro valor, tenemos un sexto sentido, intuición, somos creativas, y nuestra presencia le da credibilidad a todas leyes que promueve la SACM, buscando que nos apoyen como compositoras”.