Vuelve Carrie, la historia que Stephen King recuperó de la basura

El universo literario de Stephen King llegará una vez más a la pantalla, en esta ocasión con una serie de televisión basada en Carrie, su primera novela, publicada originalmente en 1974.

Con Mike Flanagan como escritor, showrunner y productor ejecutivo de la producción de Amazon MGM Studios, la historia de la joven Carrie White, una estudiante de secundaria que descubre tener poderes de telequinesis, llegará en formato de miniserie de ocho episodios.

La presencia de Mike Flanagan en la producción es una de las principales razones por la que la próxima serie de Prime Video ha causado grandes expectativas, pues actualmente es uno de los directores más reconocidos en el género del terror. The Haunting of Hill House y Midnight Mass son dos series recientes que lo han puesto en el mapa del terror, ambas con éxito en la plataforma Netflix.

Por otra parte, el director y productor estadounidense es un viejo conocido de la historias del llamado "Rey del terror", pues en su filmografía tiene las películas Dr. Sleep, protagonizada por Ewan McGregor; Gerald's Game y The Life of Chuck, que tiene a Tom Hiddleston en el reparto y que será estrenada en 2025, luego de ser parte de la última edición del Festival Internacional de Cine de Toronto.

Carrie es una de las historias más populares del escritor estadounidense. Antes fue adaptada en una cinta dirigida por Brian de Palma y protagonizada por Sissy Spacek y John Travolta, lanzada en 1976. Después, tuvo otra adaptación en 2013, con la actuación principal de Chloë Grace Moretz.

Carrie: de la basura a bestseller

La historia de Carrie es una de las más increíbles en la carrera de Stephen King, pues fue escrita antes de convertirse en el autor influyente que es actualmente, cuando era conserje y tenía aspiraciones de ser escritor. En esa etapa, descartó el manuscrito de la novela y lo puso en la basura.

Fue allí donde su esposa Tabitha lo encontró, le limpió las cenizas de cigarro que tenía adheridas, lo leyó y después convenció a Stephen King de que realmente tenía algo bueno entre manos, un sentimiento que a lo largo de los años se ha comprobado una y otra vez, haciendo del libro un bestseller.

¿Stephen King no está contento?

A unas horas de que la noticia de la nueva adaptación de Carrie se dio a conocer, Stephen King, quien suele estar activo en X, la red social antes llamada Twitter, reposteó un mensaje de un usuario, en el que manifestaba "Que le den una oportunidad a Salem's Lot. Hace tiempo que necesita una buena adaptación".

Actually, let him have a go at Salem's Lot. That's long overdue a good adaptation. https://t.co/4XnUlqFN3H — Talking Scared Podcast (@TalkScaredPod) October 21, 2024

El mensaje, hace referencia a otra de las novelas imprescindibles de su obra, la cual apenas hace unas semanas estrenó una adaptación en película dirigida por Gary Dauberman, misma que no fue del gusto del público y al parecer, de King tampoco.