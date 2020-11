Walter Esaú busca crear el álbum de sus sueños

Después de cinco años de ir picando piedra en el mundo de la música el cantautor michoacano Walter Esaú desea cumplir su meta: “Poder construir el disco de mis sueños, que aún no lo encuentro y que a lo mejor no lo encuentre nunca, pero me permitirá estar en esa búsqueda”, declara durante el lanzamiento en plataformas digitales de la canción de su autoría El último recuerdo.

El cantante dice que la letra de este sencillo es la celebración por la vida y la festividad, lo cual plasmó en el videoclip que ya está disponible en YouTube, “se rodó en tierra michoacana con la identidad purépecha, con respeto, mucho cariño, sudor y positivismo.

“Es una canción que yo compuse hace algunos años, ya la tocaba en shows, por eso la sacamos en su versión estudio, porque es atemporal y perdurará porque refleja el sentimiento y tradición a los muertos”.

Negro como también le llaman, habla que a lo largo de su carrera como cantautor, “creo canciones de amor y desamor, no sólo de pareja, también amor a los amigos, a tu madre, incluso he hablado del amor por el fútbol y otras cosas vanales.

“Abordo un abanico de temas. Ya son cinco años trabajando en canciones que están gustando entre un público ávido de nuevas propuestas".

Ante la existencia de disqueras que promueven la diversidad de la cultura mexicana por regiones, Walter comenta en entrevista con El Sol de México, que “no me preocupa tener de respaldo un sello disquero que ya lo tengo, aunque la existencia de la tecnología ahora te lleva a escucharte en países que a lo mejor nunca irás. Mis canciones las empecé a escribir a manera de desahogo y bálsamo y curar cosas en mí. Ahora, ya estoy en plataformas que me permiten que llegue a muchas partes del mundo. Es indispensable tener canciones grabadas y mi intención es hacer una carrera dentro de la industria de la música”.

Reconoce que si las puertas no se le han abierto del todo, es porque “ha sido por mi inexperiencia o por saltarme pasos. No ha sido fácil, las cosas que se pueden complicar son gajes del mismo oficio”.

Añade Walter que en su videoclip de El último recuerdo, “hay varios aspectos de la identidad purépecha y lo hago porque en muchos años de mi vida no le presté atención a esta identidad tan cercana. Ahora tengo un reencuentro con esta identidad que tengo. Lo importante para mí es compartirla y tenerla en mi música. No es música folklore, porque no se toca con los instrumentos tradicionales, ni hablo purépecha, pero si tengo una influencia grande de llevarla y que quede en las canciones y las arrope el público.

Walter Negro tiene planes próximos de estar en un concierto streaming, cuando las condiciones se den en el 2021, como el hecho de tener su álbum debut que le dictan sus sueños.