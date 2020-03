Ante polémica no publicarán libro autobiográfico de Woody Allen

Nueva York, EU.- La editorial Hachette anunció que no publicará la autobiografía del director de cine estadounidense Woody Allen, cuyo lanzamiento estaba previsto el 7 de abril, tras recibir una ola de críticas.

"Hachette Book Group ha decidido que no publicará las memorias de Woody Allen, A Propos of Nothing, y "devolverá todos los derechos a su autor", dijo Sophie Cottrell, portavoz de la editorial.

Allen ha sido acusado de haber abusado sexualmente de su hija adoptiva Dylan Farrow cuando ésta tenía siete años. El cineasta lo niega tajantemente.

Foto: AFP

El hijo que Allen tuvo con la actriz Mia Farrow, Ronan Farrow, ha apoyado a su hermana públicamente y además es el principal promotor del movimiento #MeToo, por lo que criticó duramente el anuncio de la publicación de las memorias del cineasta.

Además, dijo que dejaría de publicar en Hachette, porque no quiere estar en el mismo grupo editorial que su padre adoptivo.

En octubre Ronan publicó su segundo libro, Catch and Kill, que habla de su trabajo de investigación para revelar las acusaciones de acoso y agresión sexual contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein.

El libro, editado por Little, Brown and Company, una filial de Hachette, fue un éxito.

75 plus employees of Hachette are standing in solidarity with @ronanfarrow, @realdylanfarrow and survivors of sexual assault and walked out of the Hachette offices today in protest of Woody Allen’s memoir. #HachetteWalkout #LittleBrownWalkout pic.twitter.com/wTNi3c7gy8 — Kendra Barkoff Lamy (@kabarkoff) 5 de marzo de 2020

El editor Grand Central Publishing, filial de Hachette, anunció el lunes por sorpresa la compra de los derechos de las memorias de Woody Allen.

Según la editorial, el libro A Propos of Nothing, es "un relato exhaustivo de la vida de Woody Allen, a la vez personal y profesional".

Esta decisión provocó que trabajadores de Hachette se manifestaran en contra en la sede de Grand Central Publishing. “Somos solidarios con Ronan Farrow, Dylan Farrow y las otras víctimas de abusos sexuales”, dijeron en un comunicado.

75 plus employees of Hachette are standing in solidarity with @ronanfarrow, @realdylanfarrow and survivors of sexual assault and walked out of the Hachette offices today in protest of Woody Allen’s memoir. #HachetteWalkout #LittleBrownWalkout pic.twitter.com/wTNi3c7gy8 — Kendra Barkoff Lamy (@kabarkoff) 5 de marzo de 2020

Tras dos investigaciones distintas de varios meses en los años 90, el fiscal de Connecticut encargado del caso decidió no inculpar al director aunque declaró públicamente que sospecha de Woody Allen.

Dylan Farrow, que tiene el apoyo de su madre adoptiva Mia Farrow y de su hermano Ronan, volvió a acusar a Allen en 2018, aunque el cineasta volvió a negar los hechos.

Woody Allen

Las acusaciones contra Allen provocaron que esté prácticamente apartado del mundo del cine en EU e incluso nunca llegó a encontrar una distribuidora para estrenar su filme A Rainy Day New York (2019) en su país.

Tampoco lo consiguió para su siguiente largometraje, Rifkin's Festival, una comedia hispano-estadounidense que cuenta con la actuación de Elena Anaya y Sergi López, que se rodó el año pasado en San Sebastián.