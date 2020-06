“Ya pasará”, de Carlos Rivera habla del valor de la resiliencia

A través de su nuevo tema “Ya pasará”, el cantautor mexicano Carlos Rivera habla del valor de la resiliencia como esa capacidad que todos tenemos para superar cualquier problema y comenzar de nuevo más fuertes. El cantautor y Save the Children llegarán a 100 mil niños que más lo necesiten durante la pandemia provocada por el Covid-19.

Uniendo fuerzas con Save The Children y sus riveristas, Carlos Rivera presentó ayer el video oficial de “Ya pasará”, un motivante clip donde fans de todo el mundo se sumaron en beneficio de la más vulnerable infancia de México frente a la pandemia. Este video, en conjunto con los ingresos obtenidos por el track lanzado hace menos de un mes, donará todo lo recaudado a Save The Children, organización no gubernamental que ha estado realizando contundentes acciones en beneficio de la salud física, emocional y económica de la infancia en el país.

Estamos número 2 en tendencias en YouTube México con el vídeo Oficial de #YaPasará ¿Vamos por el Núm 1? Cada reproducción ayuda a nuestra causa con @SaveChildrenMx ¡Ayúdanos! https://t.co/y9265UzKby — Carlos Rivera (@_CarlosRivera) June 25, 2020

“Ya pasará”, compuesto por Carlos Rivera junto a Jules Ramllano y producido por Pablo Cebrián, es un tema que nace con la intención de dar un mensaje de esperanza y unión ante la emergencia sanitaria, social y económica de carácter mundial. Una letra que se siente más viva que nunca gracias al video oficial, dirigido por Alexis Gudiño.

“La mejor esperanza que podemos tener cuando hay una crisis es que todo pasa tarde o temprano”, comentó el cantautor, quien en conjunto con Sony Music México, buscó la manera de apoyar y unirse con Save the Children para donar los ingresos totales que generen en conjunto la casa discográfica y el artista. Es por ello que Carlos Rivera agradeció a Jules Ramllano, coautor del tema, su casa disquera Sony Music México, Sony ATV y Huamasongs Publishing por haberse sumado a la causa y donar su trabajo e ingresos.

Con estas acciones no sólo se logrará apoyar a niñas y niños que son más vulnerables y que han quedado en mayor desventaja debido a la reducción de ingreso o pérdida de los trabajos de sus papás o mamás. También, se estará contribuyendo en generar acciones para asegurar que la niñez mantenga una nutrición sana, salud emocional y tengan acceso a elementos de higiene con el fin de reducir las posibilidades de contagio del COVID-19, de acuerdo al programa de respuesta humanitaria que implementó Save the Children.