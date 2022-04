Yeri Mua choca "el makinon" en una banqueta de Veracruz, así quedó su auto

Yeri Mua es una de las aspirantes a reina del Carnaval de Veracruz 2022, además de ser una mujer muy bella, ha demostrado ser muy dedicada, pues gracias a su trabajo como influencer y a sus diversos emprendimientos logró comprarse un auto. Desafortunadamente la joven chocó ‘el makinon’ en una banqueta de Veracruz. Te mostramos cómo quedó el vehículo.

Cabe mencionar que, Yeri Cruz Varela ha sido protagonista de diversas polémicas y suele recibir mucho ‘hate’ constantemente, lo cual ha lamentado, pues la mayoría de personas que la critican son mujeres.





¿Cómo quedó la camioneta de Yeri Mua después de que la chocó?





El pasado miércoles 5 de marzo la apodada ‘Bratz Jarocha’ publicó en sus redes sociales varias fotografías mostrando su camioneta de lujo, la cual compró en 2021 con sus ahorros.

La joven de 20 años decidió mandar al taller su vehículo para que la pintaran de azul, pues es el color distintivo de su candidatura para reina del Carnaval de Veracruz.

"El makinon no es el carro, es la bichota que lo maneja", se lee en el post.

No obstante, su emoción por ver su auto recién pintado le duró muy poco debido a que la chocó mientras se dirigía de regreso a su casa.

"Choqué con una banqueta", escribió Yeri en sus redes sociales.

Brian Villegas reacciona al choque de Yeri Mua





Debido al accidente que tuvo Yeri, su novio Brian Villegas hizo una transmisión en vivo para mostrar cómo quedó la camioneta.

La influencer tomó con humor su choque, no obstante, el candidato a Rey del Carnaval de Veracruz 2022 le hizo ver que lo que sucedió fue peligroso e incluso le dijo que contrataría a un chofer para que no volviera a manejar.

De acuerdo con la versión de la veracruzana, iba entrando a su fraccionamiento y no vio una montaña de arena porque iba viendo su celular, por lo tanto chocó con una banqueta, provocando que se hiciera un enorme agujero en la llanta (boquete).

Afortunadamente la camioneta pudo seguir rodando hasta llegar a su casa y ella no sufrió ninguna lesión, solo fueron daños materiales en su ‘makinón’ de lujo recién pintado.

Usuarios reaccionaron al en vivo de Brian y en la mayoría de comentarios criticaron la ‘irresponsabilidad’ de Yeri.

"Si tu misma dices que no sabes manejar tan bien, no deberías hacerlo, eso está mal, puede pasar a mayores", escribió la usuaria de Facebook Kelly V. Delgado.

"No, Yeri esta mal, no es juego. Yeri no es cuidadosa y puede poner en riesgo no solo su vida también la de alguien más. Todo toma a broma y manejar es algo serio", opinó Yayis Romero.

Hasta el momento el video tiene más de 39 mil reacciones y más de 20 mi comentarios.