"Feas y dientudas también pueden ser reinas": Yeri MUA lanza poderoso mensaje a sus haters

El Carnaval de Veracruz 2022 está cada vez más cerca y la emoción se ha hecho presente, sobre todo porque este año superó a los anteriores en cuanto al número de candidatos para rey y reina del festival. Una de las aspirantes a portar la corona es Yeri MUA, quien lanzó un poderoso mensaje a sus haters: "Feas y dientudas también pueden ser reinas"; te contamos lo que dijo la joven.

Cabe destacar que el pasado martes 5 de abril se llevó a cabo la presentación oficial de los candidatos; 5 mujeres competirán por el título de reina y 6 hombres darán todo por tener en sus manos el cetro de rey. Además, 3 pequeñas se inscribieron para reinas infantiles y 2 niños para ser el rey infantil de este año.





¿Cuál fue el mensaje que Yeri MUA, aspirante a reina del Carnaval de Veracruz 2022 lanzó a sus haters?





Desde que Yeri MUA anunció que se postularía para competir por la corona del ‘Carnaval más alegre del mundo’, varios ‘haters’ le han dejado mensajes negativos, situación que desafortunadamente la joven suele enfrentar con frecuencia, pues al ser influencer, suele ser blanco de críticas, burlas y hasta comparaciones.

Recientemente la compararon con Ludovico Peluche, un personaje interpretado por Eugenio Derbez, sin embargo, ella siempre toma con gracia los comentarios en su contra.

El pasado martes 5 de abril de 2022, la apodada ‘Bratz Jarocha’ utilizó su cuenta de Facebook para enviar un poderoso mensaje a aquellas personas que la critican constantemente:

“Estoy aquí para demostrarte que las mujeres imperfectas, feas, dientudas, con estrías, con pechos caídos, chaparras, etc (como las miles de cosas físicas con las que me agreden diariamente), TAMBIÉN PUEDEN SER REINAS. Porque ser reina del carnaval no se trata de belleza ni clase social, si no de actitud, dedicación y EL AMOR POR PERSEGUIR TUS SUEÑOS”, escribió en sus redes sociales.





Usuarios reaccionan al mensaje de Yeri Mua dirigido a sus haters





Ante el mensaje de Yeri MUA en sus redes sociales, cibernautas reaccionaron llenando su post de mensajes positivos y de apoyo para la jovencita de 20 años.

“Eres una guerrera, eres muy bella y especial sigues hacia adelante y no mires hacia atrás y que digan lo que quieran decir,tu eres bendecida por un Dios maravilloso y al diantre las malintencionada y envidiosas, te admiro y te sigo en tus redes social y soy puertorriqueña y vivo en Estados Unidos..muchas felicidades!eres reina. Bendiciones”, escribió la usuaria de Facebook María Martínez.

“Yo viendo a las mujeres que se la pasan diciendo que “entre nosotras hay que apoyarnos” atacando a Yeri y diciéndole cosas horribles de su cuerpo (Yeri para las personas que te queremos eres la mujer más bella y espectacular del mundo)”, se lee en el comentario de Maryury S. Álvarez.

Yeri MUA quiere ser la Reina del Carnaval de Veracruz 2022





Luego de la presentación oficial de candidatos, Yeri MUA ofreció una entrevista para diversos medios locales y afirmó que está dispuesta a todo con tal de ser la reina del carnaval, pues es un sueño que tiene desde que era pequeña.

Además, externó que buscará conseguir votos en distintas partes de México, iniciando la próxima semana con un boteo en Cancún, Quintana Roo.

También dijo que tiene varios amigos en Guatemala, Perú y Estados unidos, quienes asistirán a Veracruz con tal de apoyarla y verla portando la corona que tanto anhela.

Para ser reina o estar en la Corte Real, Yeri MUA y todas las aspirantes, deben juntar dinero, 1 peso es igual a un voto.

Yeri MUA, influencer y empresaria jarocha quiere ser la Reina del Carnaval de Veracruz 2022 | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa





¿Crees que Yeri MUA cumplirá su sueño de ser la reina del Carnaval de Veracruz 2022?