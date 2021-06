YosStop vs Bárbara de Regil: “Me quiso chantajear para promocionar su proteína”

Bárbara de Regil sigue envuelta en diversas polémicas; recientemente Aries Terrón, un youtuber y nutriólogo la acusó de hostigamiento tras exponer lo dañina que es la proteína Loving It, que ella promociona.

Ahora, la YouTuber YosStop se lanzó en contra de la también modelo fitness.

Gossip ¡Fue en los 90’s! Se viraliza foto de Salma Hayek comiendo tacos

Yoseline Hoffman publicó un TikTok en el cual reacciona al video de Bárbara de Regil donde explica cómo está sobrellevando la situación y lo afectada que se encuentra.

De inmediato Bárbara le envió un mensaje a Yos, lo cual la asustó, según sus propias palabras.

@justyoss En fin, la hipotenusa #barbara #barabaraderegil #justyoss ♬ sonido original - justyoss

Debido a lo anterior, decidió subir a cuenta de YouTube un video titulado “Lady Bárbara de Regil/ Lady proteína”, y en él afirma que la actriz la buscó para promocionar su proteína a través de Instagram, no obstante, ella se negó y allí fue cuando comenzaron los supuestos chantajes.

El videoclip dura más de 25 minutos, y en él, Yos muestra la conversación que sostuvo con la intérprete de Rosario Tijeras, en la cual le solicita su dirección para enviarle una proteína de regalo a su domicilio, y le pide promocionarla “si le nace”.

Después de eso, la youtuber narra que vio el video del nutriólogo, y, por lo tanto, decidió no promocionarla, pues se trataba de un producto dañino y que no cumplía con lo que prometía (ser 100% natural).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Barbara De Regil Schoenwald (@barbaraderegil)

Ante ello, Bárbara se molesta y le dice que ella había cubierto los gastos de envío y que no le quedaban muchas proteínas para regalar, por ello, le dice que la promocione en sus historias o que le diga cuanto le cobraría por hacerlo.

“Hola, Yos, ¿cómo estás? Otra vez molestándote para ver si sigues tomando la proteína, si te gustó y si me puedes ayudar con una historia o si tienes un precio y me lo puedas decir para llegar a un acuerdo... ”, se escucha en uno de los audios de Bárbara de Regil.

Yos expresó: “Le mandé un audio, le dije que no puedo cerrar contrato y esto fue lo que contestó”:

“No me digas, me hubieras dicho. Obvio entiendo perfecto que si te quitaron la proteína, por supuesto que no puedes. Entiendo perfecto el tema de la publicidad, lo entiendo muy bien, pero me hubiera encantado que me dijeras antes de mandártela porque pues ahora sí que yo estoy absorbiendo ese costo y sólo tengo muy poquitas para dar al mes”, expresó la actriz en el audio compartido por Yos.

La youtuber aseguró que se trata de una forma de chantajear y manipular de Bárbara para que influencers promocionen su proteína, pero ella no cedió, pues se trata de un “producto milagro” y por lo mismo no quiso recomendársela a sus seguidores.

Una de las cualidades de Yoseline es la sinceridad y la crudeza con la que dice las cosas, y en esta ocasión lo hizo con todo y pruebas, mismas que de Regil se había encargado de borrar.

Aquí te dejamos el video completo de la YouTuber: