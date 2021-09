Juanpa Zurita cumple y entrega casas a damnificados por sismo del 19S

El conocido youtuber Juanpa Zurita ha estado envuelto en varias polémicas, una de ellas fue luego del sismo del 19 de septiembre de 2017, pues el influencer prometió que apoyaría con la construcción de varias casas para las familias damnificadas por esta catástrofe.

Fue muy criticado, pues usuarios afirmaron que se trataba de engaños. Tras 3 años de mucho esfuerzo, Juanpa le puso fin a los comentarios en su contra y demostró que cumplió su palabra.

Por medio de sus redes sociales, el creador de contenido anunció que cumplió con su promesa, mostrando fotografías de las casas que entregó en Ocuilan, Estado de México.

Trabajó en conjunto con ‘Love Army México’, una organización que reúne dinero para construir viviendas dignas a personas que lo necesitan, y expresó que no fue una tarea sencilla, pero que valió la pena.

“Oficialmente terminamos TODAS las casas de Love Army México. Tenía 21 años cuando surgió la idea de creer que con el internet podríamos generar un cambio en la vida real”, inició escribiendo en su publicación.

También señaló que terminar la obra le llevó más tiempo del que esperaba:

“Jamás pensé que dedicaría más de tres años de mi vida en hacer esto. Pero las cosas bien hechas toman su tiempo”.

Asimismo, acusó a varios medios del espectáculo de atacarlo.

“Vaya curva de aprendizaje, vaya momentos tanto de amor como de desesperación. De alguna forma, este proyecto se convirtió en el más mediático del sismo y a pesar de que es una obra extraordinaria de arquitectura, construcción y tejido social, los medios no dejaron de atacar porque aseguraban tener una nota que generaba clicks y meter anuncios. No les mentiré, fue un proceso duro. Es la primera vez en mi vida que no puedo tener control completo de un proyecto porque involucraba a mucha más gente”, expresó Zurita en su cuenta de Instagram.

En dicho proyecto hubo muchas personas involucradas, y fue hecho con el corazón, según afirmó el joven.

Para concluir, Juanpa externó que todo el trabajo y esfuerzo valieron la pena, pues al ver la felicidad y energía tan bonita de las familias beneficiadas, se dio cuenta que todo tiene un porqué y una razón de ser.

‘Más vale tarde que nunca’.