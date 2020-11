Al fin se manda una clara señal de buen ejercicio de autoridad del gobierno municipal de Veracruz para frenar excesos de particulares y empresarios que no respaldan ni respetan las medidas sanitarias que eviten la propagación de contagios de Covid-19, un virus que sigue cobrando miles de vidas, sobre todo en Veracruz como el municipio de mayor índice de infectados en el estado con más de ocho mil casos positivos con una cifra mayor a mil fallecimientos, a la fecha.

Este jueves, el director de Gobernación de dicho Ayuntamiento, Gianfranco Melchor, clausuró el salón Villas Paalmier, localizado en una popular colonia porteña, donde se organizó una mega fiesta de Halloween el pasado fin de semana, y cuya denuncia fue recibida y debidamente atendida. Los dueños, además de la suspensión temporal de actividades de ese negocio, deberán cubrir una fuerte multa. Esa parecería ser la regla que desde ahora se aplique en el municipio, sin mayor tolerancia ante la creciente ola de infecciones que vuelve a presentarse debido al relajamiento en la prevención y la amenaza de volver a rebasar la capacidad de las áreas Covid de los hospitales públicos. Sólo faltaría que éste, y los demás gobiernos municipales, establezcan vigilancia permanente para conminar a la población de usar cubrebocas, que por ley tendría que ser obligatorio, así como evitar las aglomeraciones en sitios públicos como los mercados, para mantener esa sana distancia fundamental para frenar más casos de esta enfermedad que puede ser mortal para todos, no solamente para personas mayores o con enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué va a pasar con la apertura de la zona de Los Portales que recientemente fueron autorizados a abrir los fines de semana? Necesariamente tendrán que aplicarse medidas restrictivas, sobre todo de control en el acceso, con tomas de temperatura y hasta de saturación de oxígeno en la sangre, dado que muchos portadores son asintomáticos y son fuente de contagios masivos en bares y restaurantes, la disposición de mesas, distancia entre éstas y límite de clientes. Si no fue un acto de efímero lucimiento esa clausura del salón de fiestas y en verdad la autoridad tiene la voluntad de cuidar la salud de los habitantes, debe aplaudirse la medida que dictó el alcalde Fernando Yunes Márquez. Es una necesidad que la autoridad haga valer esas disposiciones que dictadas por la Secretaría de Salud, e incluso incidir en asuntos que no son propiamente de su esfera de competencia, como es el transporte público, donde no existe ley ni Dios para acatar la disposiciones de operar a sólo un 50% del cupo de pasajeros, no prestar servicio a quienes no porten cubrebocas y, sobre todo, que todos los conductores usen esa protección básica en boca y nariz, desde luego debido a la displicencia de las autoridades de las Direcciones de Tránsito y Transporte Público del estado.

