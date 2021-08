Dan último adiós a Jacinto Romero Flores, reportero asesinado

Ixtaczoquitlán, Ver.- Jacinto Romero Flores partió a su última morada en medio de aplausos, porras, llanto y dolor de familiares, amigos, periodistas y gente del pueblo que exige justicia para el reportero que durante muchos años cubrió la información que se generaba en la Sierra de Zongolica.

Al salir de la Capilla la Inmaculada Concepción, el cortejo se dirigió a su hogar, donde sus vecinos se despidieron de él y presentaron sus condolencias a su familia. A su paso, algunos espontáneos echaban confeti a la carroza que llevaba su féretro; así se despidieron de él y celebraron su vida.

Fotos Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Policiaca

En su trayecto, el cortejo fúnebre pasó por donde manos asesinadas terminaron con su vida el pasado jueves por la mañana. Lo acompañaron en su último recorrido decenas de personas, entre amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo.

Con música de banda como fondo, se escuchaban las porras y consignas de la población que lo acompañó hasta su última morada. Y es que Jacinto Romero dejó una huella imborrable también, por la labor altruista que hizo durante muchos años por las personas que necesitaban apoyo.

Que se mueva lo que tenga que mover, que caiga quien tenga que caer, pero que se haga justicia, hoy es mi papá al que llevamos al cementerio; ustedes que van a hacer llegar esta información, hoy lo pido por ustedes, porque son los que se quedan, mi padre ya va a descansar

“La libertad de expresión la vamos a sepultar también, son ustedes los que no se deben callar y sí cuidarse, pero no habría por qué cuidarse en esta profesión, si decimos la verdad. Mi papá siempre habló con la verdad e incomodó. Desde aquí exijo justicia a las autoridades”, exigió su hijo.

Fotos Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Otro de los hijos del reportero, agregó que su padre hizo alianza con el ahora presidente electo de Ixtaczoquitlán, Nahúm Álvarez Pellico, actual diputado local, titular de la Comisión de periodistas.

Pedimos que no le den carpetazo al caso de mi papá, porque si no, estarían silenciándolos a ustedes, al igual que a él

Recordó que recibió un mensaje por el WhatsApp del gobierno del estado, desde el acontecimiento, pero nada más. "No quiero decir que no hacen su trabajo, porque sí lo hacen; lo único que pido que no lo dejen en el olvido porque ahora el Gobierno Federal y el estatal son de extracción morenista, partido al que su papá apoyó.





Fotos Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Al llegar al Panteón Municipal, otro grupo de personas ya lo esperaba haciendo valla para que su féretro entrara al camposanto, en donde mientras lo sepultaban el mariachi cantaba "Amigo" y las canciones que le gustaban, mientras la población que acompañó a la familia echaba porras y con aplausos se despedía del amigo, del compañero, de la persona que en todo momento le brindó apoyo incondicional, exigiendo a voz en pecho ¡Justicia para Jacinto!