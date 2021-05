Declina Irma Lilia Garzón candidata a gobernadora del PAN a favor de Mario Moreno

Irma Lilia Garzón Bernal, candidata del PAN al gobierno de Guerrero, se sumó al proyecto del candidato del PRI-PRD, Mario Moreno Arcos en el municipio de Ometepec, de la región de la costa chica de la entidad.

La adhesión de la ex diputada local y ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo, se realizó un día después del encuentro que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero sostuvo con Garzón Bernal y el ex legislador local, Iván Pachuca Domínguez, donde coincidieron en ejercer el voto útil en la elección del seis de junio.

El dos veces ex mandatario estatal, presentó como “una sorpresa muy agradable” a Mario Moreno que “una mujer íntegra” que defiende los derechos humanos haya decidido adherirse desde Ometepec al proyecto de la coalición “Va por Guerrero”.

Pidió un aplauso a la panista por sumarse a Moreno Arcos y resaltó que los resultados de las encuestas que daban empate técnico en 44 puntos a los aspirantes punteros, pero, aseguró “le vamos a ganar a los de Morena porque Mario va a seguir creciendo y la de Morena va a seguir descendiendo”.

“Y hoy Mario te tengo una sorpresa muy agradable, a ti y a todos mis paisanos. Hoy una mujer íntegra, una mujer de lucha, una mujer que defiende los derechos humanos, hoy viene a sumarse a tu campaña, hoy viene a adherirse públicamente desde aquí desde Ometepec, la candidata Irma Lilia Garzón del Partido Acción Nacional”, dijo el ex gobernador Aguirre Rivero.

En su mensaje, Irma Lilia, comenzó su discurso señalando que la Patria es primero, frase del general Vicente Guerrero que antepuso el interés supremo del estado y dijo que no quiere un gobierno de pachanga sexenal, de canto callejero, ni de ocurrencias irresponsables que se transforme en “el desmadre total”.

La ex legisladora, dijo que se requiere construir condiciones reales sin sumisiones ni claudicaciones para cerrar el paso a Morena y alzó la voz para que escuche en todo el país y todo Guerrero su adhesión a Mario Moreno y votará por el candidato del PRI-PRD en las elecciones del próximo domingo.

“Yo me despojo de toda ambición personal y me sumo al proyecto político de Mario bajo la premisa de cerrar el paso a Morena, con su desenfrenado hartazgo de una democracia fallida, una adhesión que lleva consigo me obliga a retomar las causas sociales expuestas en mi campaña”; dijo.

Dijo que le apuesta a una alianza estratégica y confió que ganará Mario Moreno las elecciones y enabezará un gobierno plural, incluyente y amplió, por lo que llamó a ir juntas y juntos todos con el candidato a la gubernatura.