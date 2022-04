Tendrá Córdoba una extensión del Semefo de Nogales: Gobernador

Camerino Z. Mendoza, Ver. - Afirma Gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez no existía en la entidad una posibilidad de identificación genética que hoy día el Servicio Médico Forense (Semefo) de Nogales ofrece, además anuncia que en Córdoba próximamente será inaugurada una extensión de esta área que apoya con el reconocimiento de desaparecidos.

Durante su visita a Ciudad Mendoza el ejecutivo estatal recalca el hecho de que sus antecesores no habían tomado acciones concretas para atender el tema de los desaparecidos de Veracruz, "llegaban al cinismo de decir, vamos a trabajar cuando no existía la Comisión, todavía peor quien tiene que hacer la labor es la Fiscalia General del Estado quienes no contactaban a los colectivos, llegaron al punto de tomarse selfies con los cuerpos".

Fue cuestionado sobre lo dicho por Araceli Salcedo Jiménez, integrante del Colectivo de Desaparecidos de la zona Orizaba quien comentó en días pasados que no ha tenido acercamiento con el gobernador y la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Verónica Hernández Giadáns, a esto la primera autoridad estatal respondió haberle ofrecido una reunión que fue rechazada por la activista.

García Jiménez dijo que en el Estado hay muchas personas desaparecidas, y recordó la forma de operar de las pasadas administraciones en donde debía de pasar 72 horas para levantar un reporte y comenzar la búsqueda de una persona.

Pero comenta que en su gobierno se actúa de forma inmediata cuando llegan casos de personas desaparecidas. "Ahora se actúa de inmediato y se ha dado la atención a más del 60% de personas localizadas".

Transporte y grúas e inseguridad

En otro orden de idas al hablar sobre el tema de las quejas de la operación de grúas en el estado así como los altos costos que hacen, al respecto el gobernador de los veracruzanos manifestó que estarán atentos al tema donde han implementado la parte jurídica y buscar que no existan abusos, pero sí castigos, "el problema es que algunas de las concesiones que se dieron en el pasado fue un abuso y ahora es complicado hacer la revisión porque se dejó a la Secretaria de Seguridad Pública sin grúas, fue una estrategia neoliberal de que el servicio fuera particular".

Comenta que en su momento se aplaudió la privatización de las grúas, pero ahora este problema tiene quejas de parte de la ciudadanía.

Sobre el tema de los asaltos a transporte, sin mencionar cifras, dijo se ha disparado donde el modo de operación ahora es secuestro exprés, tomando el camión para posterior liberar al chófer.

En su visita a Ciudad Mendoza, donde presidió la Mesa de Seguridad, además de estar presente en el evento de Oficial del Registro Civil por un día donde la niña Mirsa Ninel Canales Cruz, quien fungió con este cargo entregando más de 2 actas a personas de la tercera edad que no contaban con este documento. Posterior al evento, el gobernador se marchó del Palacio Municipal.

