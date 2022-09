¿Por qué es necesario que guarderías de Veracruz tengan especialistas en autismo?

Orizaba, Ver. - Urge la presencia de docentes de educación especial en las guarderías y jardines de niños de Orizaba porque detectar a tiempo el espectro autista podría ser de gran ayuda para los padres de familia, señala Marisol Morales Saucedo, educadora especial con especialidad en intervención y tratamiento del autismo.

Comenta que la pandemia de Covid-19 dejó secuelas en los niños que padecen del espectro autista, ya que la interacción social como terapia es indispensable para quienes padecen de la enfermedad, sin embargo, la obligación de quedarse en casa por los contagios hizo que los menores sintieran extrañeza, les causará confusión e incluso enojo, lo que no es beneficioso para su salud.

"Si antes de la pandemia yo hubiese dado a conocer a los docentes que se enfocarán en los hitos del desarrollo que son fundamentales, porque de ahí parten situaciones y muchos papás se dan cuenta cuando comparan a sus hijos mayores con los menores cuando hablan e hilan las idea", declara.

¿Cómo afectó el home office en los niños?

Recalca la importancia de que las cuidadoras de guarderías sepan los hitos del desarrollo, que estén al pendiente del comportamiento, porque el desarrollo motor, de comunicación, social y cognitiva va siendo marcado en cada etapa de crecimiento de un menor, no obstante, la pandemia de Covid-19 los niños pasaron 2 a 3 años en aislamiento teniendo como niñeras a los teléfonos celulares, pues los padres hacían home office.

"No criticó, pero el niño demanda tiempo y terminábamos dando un dispositivo, no hubo interacciones, compartir experiencias que permiten el desarrollo de manera espontánea en los niños con espectro autista, por ello ahora deben de evaluar las escalas del desarrollo, detectar las áreas limitadas y de ello hacer un programa de estimulación y si al paso de 6 meses no hay cambio notorio, puede procederse a remisión especial".

Hizo un llamado urgente a la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, puesto que las certificaciones y capacitaciones para una especialidad enfocada a una capacidad diferente resulta caro y aunque en su caso obtuvo apoyo de asociaciones civiles, pudo tener su especialidad que la enfoca en el espectro autista donde da acompañamientos y terapias a los pacientes que la padecen, pero también a los padres se les orienta y guía.

"Es importante que las maestras de jardín de niños y cuidadoras de guarderías tengan docentes de educación especial, puesto que la demandada se ha elevado".

Señala que han trabajado desde hace cinco años para hacer visibles esta situación y generar conciencia en la sociedad | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

¿Dónde encuentro un docente que enseñe a niños con autismo?

En su caso, ella es docente de educación especial en un municipio fuera de Orizaba, donde los localizan por la necesidad de enseñanza a un menor y en ocasiones están sobrecargados, Marisol tiene 17 niños, pero cuando entrar a asesoramiento llega a tener de 25 a 30 niños por grupo, lo cual alarma.

Dijo que en Orizaba la Instancia Técnico Operativa de Educación Especial (USAER) tenga 7 docentes en plantilla para esta zona, siendo que no se dan abasto.

La iniciativa de los profesores por la educación especial ha salido de sus corazones, sin embargo, algunos deben de salir a estados como Puebla, México, Monterrey o Guadalajara.

Destaca que hace falta cultura e inclusión en la ciudad de Orizaba siendo que ha crecido en turismo y economía, no está adaptada para las personas con discapacidad.

