Preparan relevo en la presidencia municipal de Xalapa con la salida de Ricardo Ahued

Xalapa, Ver.-El presidente municipal suplente de Xalapa Alberto Islas Reyes afirma que una vez que asuma el cargo tras la salida del presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil, continuarán las audiencias ciudadanas de los lunes y un gobierno de puertas abiertas.

Recordó que el último informe de gobierno de Ahued Bardahuil se tiene programado para el 28 de noviembre y el 30 se hará el cambio de la presidencia municipal.

“El 28 de noviembre el alcalde va a rendir su informe de gobierno y el día 30, todavía no está señalada la hora, va a haber el evento solemne del cambio del titular del ejecutivo municipal. Don Ricardo se va a la Secretaría de Gobierno y yo voy a concluir su periodo por el cual fuimos elegidos en la fórmula a la candidatura y me tocará cerrar la Administración Municipal como lo ha venido haciendo con mucho trabajo, con mucha transparencia, con mucha responsabilidad”.

Reiteró que el trabajo en Xalapa no va a cambiar pues se continuará con las puertas abiertas, recibiendo todos los lunes a la ciudadanía.

“Vamos a resolver con lo que tengamos de la mejor manera posible, son muchas necesidades de la ciudad y las atenderemos de la mejor manera posible”.

¿Cuál será la prioridad del alcalde suplente de Xalapa Alberto Islas Reyes?

Refirió que buscarán seguir mejorando los servicios municipales pues con los cerca de 820 mil habitantes, las necesidades se han acrecentado de manera considerable.

“Vamos a atender requerimientos de drenaje, de drenaje sanitario, de drenaje pluvial, de buscar más fuentes que nos provean de mayores tomas de agua; tenemos mucho requerimiento del suministro de agua, el año que entra, tengo entendido que va a ser otra vez de un estrés hídrico considerable, vamos a hacer lo posible por atender de la mejor manera”.

Recordó que tras la perforación del primer pozo en la congregación El Castillo ya se encontró agua y ahora se va a hacer la infraestructura para comenzar a extraerla, para valorar su calidad y poder tener otra fuente importante de abastecimiento que le pueda servir a la ciudad.

“La limpieza no va a bajar el ritmo, vamos a seguir iluminando, el interés es que el año que entra tengamos un reconocimiento nacional de ser la primer ciudad a nivel nacional iluminada con tecnología LED, no vamos a parar en los temas de la seguridad, tenemos una ciudad muy tranquila, comentaba hace un momento, ayer fue impresionante ver el desfile de las Catrinas. Más de 25 mil personas, en otros estados, esto no podría ser este evento de hoy, no podría ser en otras ciudades, por otras razones, vamos a seguir trabajando en pos de que los xalapeños sigamos viviendo en paz”.

Adelantó que tienen ya un paquete considerable de obras, tanto de CMAS como del ayuntamiento, para que a más tardar el 2 de enero de 2025 se siga haciendo obra pública.

“No va a parar la infraestructura por Xalapa, no tengo mayor interés más que de servirle a mi ciudad y servirle de la mejor manera posible”, refirió.