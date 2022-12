Veracruz registra el 49% de personas desaparecidas; las cifras

En un año, la Guardia Nacional (GN) registró la desaparición de mil 869 personas, de las cuales el estado de Morelos y Veracruz concentraron el 49.3 por ciento del total de personas desaparecidas o no localizadas en el país, de acuerdo con los datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2022.

El Censo Nacional, elaborado por el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), informa que durante 2021, la Guardia Nacional tuvo conocimiento de 365 reportes que documentaron la desaparición o no localización de mil 869 personas en el país.

Veracruz es la segunda entidad con mayor número de personas desaparecidas o no localizadas que fueron reportadas ante la Guardia Nacional, al concentrar 402 reportes. Al respecto, el Inegi precisa que la cantidad de personas registradas en los reportes es mayor, toda vez que en un reporte pudo haberse registrado a más de una persona.

¿Cuántas mujeres y menores están en las cifras?

De 402 reportes concentrados en la entidad veracruzana, 342 correspondió a hombres mayores de edad, 58 mujeres adultas y una menor de edad; mientras que en un caso más no se identificó el sexo.

Del total nacional, 69.2 por ciento correspondió a personas mayores de edad, 2.9 por ciento a menores de edad y en 27.9 por ciento no se contó con esta información. En cuanto al sexo de las personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, 57.0 por ciento fueron hombres, 15.1 por ciento mujeres y para 27.9 por ciento no se identificó el sexo.

El informe también da conocer que en la Guardia Nacional registró seis Alertas Amber en la entidad veracruzana, para la localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes, que se encuentran en riesgo inminente de sufrir daño grave por motivo de no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún delito.

El Censo Nacional dio a conocer que Veracruz es la séptima entidad con más robos y asaltos en carreteras de jurisdicción federal, con 66 casos registrados durante 2021, según los registros de la GN, luego de Guanajuato, Puebla, Estado de México, Querétaro, Michoacán y Tlaxcala. Entre las acciones implementadas por la GN en territorio veracruzano se encuentra la realización de 13 ciberinvestigaciones (dos por desaparición forzada de personas, nueve por pornografía infantil y dos por otros delitos).

También detectó 53 incidentes de seguridad informáticos (de los cuales 18 fueron por acceso lógico no autorizado a sistemas de información y 35 reportes de vulnerabilidades en infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones).

Asimismo, la Guardia Nacional participó en tres enfrentamientos con civiles armados ocurridos en la entidad veracruzana. Por otra parte, la corporación federal levantó 303 mil 161 boletas de infracción y 398 mil 175 infracciones de tránsito. La mayoría de las infracciones se registraron en la Ciudad de México y en Veracruz.

En Veracruz fueron levantadas 28 mil 605 infracciones de tránsito por parte de la Guardia Nacional, la mayoría por conducir a exceso de velocidad. Las tres principales entidades en las cuales hay mayor presencia de unidades de infraestructura de la Guardia Nacional son Michoacán, Jalisco y Veracruz.