No hay afectaciones en iglesias y templos de la Diócesis de Veracruz: Obispo

Veracruz, Ver.- La Diócesis de Veracruz no tiene reportes de iglesias y templos que hayan sido afectados tras el paso del huracán Grace por tierras veracruzanas informó el obispo, Carlos Briseño Arch.

En entrevista explicó que aunque las autoridades locales hicieron alertamientos afortunadamente no hubo ningún impacto en las iglesias de los 22 municipios correspondientes a la Diócesis que abarcan la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Medellín de Bravo, Alvarado, La Antigua, Manlio Fabio Altamirano, Soledad de Doblado, Amatitlán, Tlacotalpan, Cosamaloapan, Tres Valles, Tierra Blanca, Ignacio de la Llave, Acula, Úrsulo Galván, Puente Nacional, Cotaxtla, Paso de Ovejas, Ixmatlahuacan, Jamapa y Tlalixcoyan.

“En realidad reportes graves no, no han reportado nada, de hecho, ya ven que aquí en Veracruz no estuvo grave como en otros lugares”, dijo.

El prelado lamentó que el paso del huracán haya dejado víctimas a su paso en los municipios de Xalapa y Poza Rica y aunque mencionó que aún no hay claridad en los reportes porque aún faltan zonas por explorar la iglesia estará en disposición de ayudar a través de la asociación Caritas.

Finalmente, y en cuanto a la proximidad del regreso a clases presencial, Briseño Arch mencionó que aunque será una decisión de los médicos especialistas, los menores también deberían vacunarse para disminuir los riesgos entre la población estudiantil.

“Yo no soy especialista, es una decisión de los médicos, pero si se puede ojalá que se vacunen a los menores, pero realmente en riesgo estamos todo el tiempo, con esta pandemia todos pueden enfermarse con una gripita y lo mejor es llevar a cabo las medidas sanitarias” insistió.