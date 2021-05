10 años de primera boda gay de veracruzanos; ve historia

Veracruz, Ver.- Hace 10 años Felipe Santiago María y su pareja fueron los primeros veracruzanos que lograron casarse en una boda igualitaria pero todo tuvo que hacerse en la Ciudad de México porque en Veracruz el Código Civil aún no permite las bodas del mismo sexo, sino que el trámite debe ser bajo amparo.

Recordó que fue un hecho histórico, un parteaguas dentro de la comunidad LGBTT ya que inspiró a otras parejas a proceder de la misma forma para poder casarse como cualquier ciudadano que pretende unir su vida con otra persona.

“Fue algo muy inesperado, yo estaba envuelto en mi trabajo en el activismo y al principio no la tome en serio siendo honesto, pero cuando mi pareja me dijo que era serio entonces yo acepté, el procedimiento se llevó a cabo por medio de un bufete de abogado, todo tiene un costo y fue costoso, pero lo logramos y hasta nos dieron la bienvenida por ser de Veracruz, ese día también se casó otra pareja”, dijo.

Local Conmemoran lucha contra la homofobia; Veracruz en segundo lugar en crímenes de odio

Comentó que aunque esta acción representó un logro para inspirar a más parejas es lamentable que en Veracruz aún no exista legislación y que continúen viajando a México para casarse ya que en el estado se debe hacer toda una tramitología que demora varios meses.

“Nosotros lo hicimos con la intención de presionar a las autoridades del gobierno de Veracruz, fuimos al Congreso y nos dimos un beso en el recinto para alcanzar el objetivo, pero lamentablemente hasta ahora no ha habido ningún avance, las autoridades nos han negado la oportunidad”, mencionó.

Felipe Santiago es un activista que se encarga de dar atención a las personas infectadas de VIH-Sida canalizándolas a centros hospitalarios y también ofrece terapias a través de un grupo de autoayuda por medio de la asociación que él mismo fundó y que encabeza llamada “Vivir con valor y esperanza”.

Indicó que Veracruz es uno de los estados con más casos de VIH-Sida y gran parte de la comunidad es víctima de esta enfermedad.

“Es importante informar sobre la enfermedad, sus prevenciones y canalizar a los pacientes a los centros de atención, dependiendo si son derechohabientes, la comunidad es muy vulnerable y hay un porcentaje alto de pacientes, los medicamentos si son efectivos, pero también tiene que ver la alimentación de la persona, su condición de vida y los cuidados”, mencionó.

Felipe Santiago María, activista/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Hizo referencia que una cuestión importante dentro de los aumentos de casos de VIH-Sida es la proliferación de páginas de citas a ciegas, donde las parejas deciden empezar relaciones sin conocerse ni saber su estado de salud.

Destacó que la asociación ha apoyado a más de mil personas con diagnóstico positivo de VIH-Sida a quienes se les da ayuda médica en coordinación con el sector salud y emocional por medio de terapias.

"Con mis dibujos puedo expresar algo que no conocía"

Xalapa, Ver.- Combinar el diseño gráfico, el running y sus guardias nocturnas en un hospital local, le ha enseñado a Óscar Miguel Sánchez Velasco, a optimizar sus tiempos para no quedar mal en ninguna de sus actividades. Luego de tres años de practicar su “pasión”, el running, ha vuelto a su peso, pues llegó a pesar 90 kilos con una estatura de 1.64 y también dejó de fumar; de estar entre los primeros cien que terminaban una carrera ha tenido podio y se ha colocado en el top 5. El próximo 6 de junio participará en el ultra trail de 50 kilómetros a campo traviesa en Coatepec, luego de la que irá a votar y por la noche estará listo para hacer su guardia en el hospital del IMSS de esta ciudad.

En entrevista para Diario de Xalapa, Óscar Miguel comentó que dentro del diseño lo que más le gusta hacer es ilustración como en el cartel que hizo para el Día Mundial de la Higiene de Manos, asimismo ha hecho carteles para días festivo como el de Ecología, Día Mundial de la Tierra, del agua, de las tortugas y las aves, entre otros.

La enseñanza que le ha dejado es poder comunicar a través de dibujos, pinturas, composición, palabras o acciones que hay más allá de lo que las personas creen que existe. “Con mis ideas, con mis dibujos puedo expresar algo que no conocía y que es más fácil que entiendan por medio de un dibujo, un ícono o una frase”.

“Los runnings somos apasionados por las carreras”

Con 90 kilos de peso para una estatura de 1.64 de altura, un día Óscar se dijo voy a empezar a correr y “empecé a sentirme mejor, empecé a disminuir la fiesta y los desvelos porque prefería ir a correr y si me invitaban antes me iba a correr, por lo que la gente me preguntaba ¿qué estás loco para pararte a las 5 de la mañana, pero los corredores somos apasionados por las carreras”.

Foto: Cortesía | Óscar Miguel Sánchez Velasco, diseñador

Poco después se enteró de las carreras que hacen los fines de semana en los pueblos, otras ciudades o en Xalapa. “Cuando las conocí me emocioné de ver a tanta gente, de sentir esa energía y de recibir una medalla. Entones ya no iba de fiesta ni viernes ni sábado porque yo sabía que el domingo participaría en alguna carrera. También empecé a cambiar mis hábitos de alimentación y ahora prefiero descansar más para poder rendir en el ejercicio y en el diseño”.

Con emoción comenta que mientras corre va observando los slogans, los letreros de los comercios, las tipografías, así como los dibujos urbanos, por lo que correr le ayuda a descansar, a quitarse el estrés del trabajo, máxime el de la pandemia de Covid-19.

El running me ha ayudado muchísimo en mi vida como diseñador, como servidor público en la salud y en mi vida personal

A la fecha ha participado en 4 maratones, uno de los cuales fue en León, Guanajuato, y aunque no ganó le dio la satisfacción de representar a su equipo y le abrió las posibilidades de participar en muchos más, como la próxima carrera en Coatepec, el 6 de junio, donde correrá 50 kilómetros a campo traviesa. Como es cerca, no afectará su participación en las elecciones, ni su guardia en el hospital.

Ésta no es la más larga, pues hace año y medio lo hizo en una de 60 kilómetros.

Una de mis metas, el podio

Recuerda que cuando empezó a correr en una carrera local, de 300 participantes él era el número 100 o 150, pero conforme fue preparándose avanzó. “He tenido pódium, esa fue una de mis metas, me dije yo tengo que estar ahí arriba porque me gusta que la gente me vea, hablar con todos, interactuar con todos. Mis hábitos alimenticios y de fiesta se terminaron por completo. En verdad cero alcohol, cero cigarro, llevo tres años sin fumar, cuando dejé de hacerlo vi que podía rendir más y a partir de entonces se acabó el cigarro.

Tanto fue mi entusiasmo, mis ganas de tener un lugar, que lo he tenido con un primer lugar, segundos y terceros, así como estar en los top diez y luego estar en los top 5”.

Foto: Cortesía | Óscar Miguel Sánchez Velasco, diseñador

Debido a la pandemia dejó de entrenar, pero también se enfermó de Covid-19, lo que afectó su rendimiento. “Ahora que lo retome, no soy de los últimos pero trato de dar más porque siento que sí me rezagué un poco, de hecho ya me siento listo para participar en esta carrera de 50 kilómetros, asegura.

Maratón de la Ciudad de México

Óscar comparte que le gustaría ser parte del maratón de la Ciudad de México porque es uno de los más importantes a nivel mundial, por su magnitud porque participan más de 15 mil corredores de todo el mundo y porque la energía acumulada en el evento es enorme. “Como mexicano me gustaría participar para apoyar el deporte, además porque representa un reto por la altura pues entre más alto más te cuesta correr.

Con información de Celia Gayosso | Diario de Xalapa