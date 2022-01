10 personas ya no trabajan en el Sistema Estatal Anticorrupción, ellas renunciaron: Capitanachi

Aunque en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Veracruz se registró la renuncia de diez personas, la titular de la dependencia, Adriana Paola Linares Capitanachi, aseguró que ella no ha realizado ningún despido.

Entrevistada en el Congreso local afirmó que el propio personal decidió renunciar a sus áreas de trabajo, “pero no porque se les haya aplicado un despido injustificado”.

“Hay alrededor de diez gentes que en el momento en el que yo llegue dijeron ahí nos vemos, no cumplieron con su trabajo, no subieron sus actividades al sistema, una resistencia total a hacer su trabajo, pero no sé, no es un rechazo hacia mi persona, esto no es personal”, dijo.

Al respecto, consideró injusto que a su llegada a la Secretaría se haya dado a conocer que el personal dejó de laboral ahí, pues ello le generó una mala imagen.

Recordó que ella fue nombrada por el Congreso Local, donde se le propuso ocupar el cargo de Secretaria Ejecutiva por un periodo de tres años.

“La situación en la Secretaría hay que analizarse, hay que trabajar, y la ciudadanía que no está queriendo trabajar, solita se retira. Hay resistencias, muchísimas, de verdad es un tema que nosotros deberíamos de platicar más a fondo con gusto yo los invito a que se investigué, se analice, es transparencia, más que despidos han sido renuncias, todas voluntarias”, comentó.

En días pasados se dio a conocer que se habría generado el presunto despido injustificado de al menos 50 trabajadores, hecho que Linares Capitanachi desmintió al asegurar que el personal que renunció lo hizo porque “se resistían acatar las órdenes de trabajo”.

“Es importante que se conozca la función del Sistema Estatal Anticorrupción, desde donde se busca impulsar un trabajo positivo, ya que en la anterior gestión no se reportó un solo trabajo o carpeta resolutiva de investigación”, agregó.