11 meses del secuestro de los marinos mexicanos por rebeldes hutíes en el Mar Rojo

Veracruz, ver.- Los dos marinos mexicanos que fueron secuestrados por rebeldes hutíes, cuando iban a bordo del barco israelí transportista “Galaxy Leader”, en el Mar Rojo, cumplieron once meses de cautiverio, informó el presidente de la Fundación Centro Veracruzano de Bienestar para la Gente de Mar, Emiliano Antonio Novelo Alpuche.

“Como todos saben, ya en Medio Oriente, desafortunadamente tenemos compañeros mexicanos que todavía están en cautiverio y son cuestiones políticas de países y esperemos que se resuelva pronto y que pronto los liberen, pero se corren todavía los riesgos”, comentó.

¿Qué se sabe de los marinos mexicanos secuestrados en el Mar Rojo?

Novelo Alpuche, recordó que uno de ellos es de origen veracruzano y el otro de Mazatlán y hasta donde saben ambos se encuentran sanos y salvos.

“Están dos mexicanos todavía, es un jefe de máquinas de Veracruz, ustedes saben que los gobiernos están interviniendo, pero eso lleva tiempo”, comentó.

El entrevistado aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene vigente las negociaciones de rescate, sin embargo no queda más que esperar, hasta que sean liberados, tras casi un año de registrarse este hecho.

Indicó que han tenido comunicación con las familias de los marinos secuestrados y de acuerdo a las mismas siguen recibiendo apoyo por parte del gobierno federal y de la Fundación Centro Veracruzano de Bienestar para la Gente de Mar a su cargo.

"Están dos mexicanos todavía, uno de ellos de Veracruz, está el gobierno interviniendo, la Secretaria de Relaciones y Exteriores también informan, pero ellos -la familia - no quiere platicar con nadie, ellos tienen a los rehenes. No nos queda más que esperar, ya vamos para el año y no todavía no se pueden liberar, por parte del gobierno se les da el apoyo moral y nosotros también mantenemos contacto con la familia, se les da buen trato, por ese lado no están sufriendo", declaró.

Emiliano Antonio Novelo, reconoce que la familia de los marinos mercantes secuestrados ha mantenido hermetismo sobre el caso, ya que temen que cualquier información que difundan resulte contraproducente para la integridad de ellos.

Cabe mencionar que uno de los marinos secuestrados es Arturo Zacarías Meza, ingeniero naval, originario de Misantla, Veracruz.

¿Cuándo fueron secuestrados los marinos mexicanos en el Mar Rojo?

Hay que recordar que en noviembre pasado un grupo de rebeldes hutíes de Yemen secuestró el buque Galaxy Leader cuando navegaba en el Mar Rojo y transportaba una tripulación de 25 personas, entre las que se encontraban dos marinos mercantes, originarios del estado de Veracruz.

Presidente de la Fundación Centro Veracruzano de Bienestar para la Gente de Mar, Emiliano Antonio Novelo Alpuche | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

El secuestro fue perpetrado debido a que la nave pertenece a Israel, por lo que presuntos aliados iraníes tomaron el buque como acto de solidaridad con Palestina.