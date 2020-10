14 años peleando terreno que asegura le quitaron

Coatepec, Ver.- Por no aceptar cinco mil pesos de un terreno ubicado a orilla de playa en Villa Rica, Franco Hernández Matus, pescador, durmió 24 horas en una celda del Reclusorio de Pacho Viejo, en Coatepec, Veracruz; según denuncia.

“Ella me dijo que me daba cinco mil pesos para que le diera el terreno, no quise, es donde yo trabajo. Ella trajo gente, una patrulla de Paso del Toro, el agente municipal de Tinajas y me metió a la cárcel por despojo”, contó Franco y refirió que ella se llama Victoria.

Han pasado 14 años y el proceso legal por conocer al real propietario continúa. Franco contó que la ayuda de una sobrina que radica en los Estados Unidos lo salvó de no seguir encarcelado, le prestó 40 mil pesos que fueron ocupados para saldar 30 mil de fianza y 10 mil a un abogado defensor.

Para liquidar la deuda familiar decidió rematar un terreno de 30 por 10 metros cuadrados ubicado también en Villa Rica, en el municipio de Actopan, donde aspiraba a construir una casita y resguardar su material de pesca. Éste terreno valía 100 mil pesos y lo entregó por 40 mil pesos.

DETENCIÓN

Al recordar su detención, Franco mantiene la fuerza para no llorar. Fue aprehendido en El Viejón, sobre la carretera federal Veracruz-Poza Rica. No le mostraron orden alguna y lo subieron a una patrulla que condujo hasta el municipio de Xalapa, a más de una hora de su casa.

Al llegar, la unidad siguió su trayecto para frenar en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo donde le tomaron fotografías, huellas dactilares y reconocieron que no tenía antecedentes penales.

Ya instalado en la celda vio la llegada de su hijo esposado, a quien detuvieron cuando salía de su empleo en Laguna Verde. Similar a su padre, el joven relató que no recibió notificación alguna antes de ser esposado.

Pensaban que tenía antecedentes penales por ahí pero salimos limpios y mi hijo me explicaba lo que decían los custodios, él sabe, es de estudiosFranco Hernández Matus | pescador

EL HECHO

Desde que salió de prisión por negarse a vender un terreno con vista al mar a una persona identificada como Victoria, Franco intentó ahorrar dinero con ganancias de pesca, renta de mesas y sillas sobre la playa, así como la comercialización de antojitos, para contratar abogados que le ayuden.

“No he podido ganarle (a Victoria), ya he gastado en licenciados y nada. He andado buscando con licenciados, me ayuda uno y me ayuda otro y nada. Este último me dijo que hay que saber dónde vive para darle papeles y notificarle porque no sabemos dónde vive”, abundó.

Al carecer de una dirección para notificar a la persona que lo encarceló, Franco resguarda con celo, documentación que intentaron falsificar para apropiarse del terreno.

La situación de Franco es similar en otros hombres de mar. Bernando Hernández Guzmán, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras de la ciudad de Veracruz indicó que gente “preparada” visita las playas de la entidad veracruzana y buscan si existe concesión del espacio a orilla de mar.

“Alberto Arizmendi también tiene esa situación, lo estuvimos apoyando pero llega un momento que la misma autoridad dice que venga solo el interesado (…) la falta de estudios, de conocimiento permite que seamos víctimas de gente preparada, de quitar bienes porque se ha dado el caso”, señaló.

En un censo que realizó una citada cooperativa pesquera detectaron que la mayoría de los hombres de mar no superan el cuarto grado de primaria. A esta carencia de estudios se suma la insolvencia económica para invertir en los trámites legales del terreno.

Para iniciarlos, deberán contar con más de 10 mil pesos los pescadores que alcanzan a capturar especies marinas, comercializarlas y recibir dinero por ellas que bastará para alimentar a su familia uno o dos días.

“A veces no tienen dinero para el alimento en casa, menos para la concesión, por eso la gente sigue así sin solicitar y con el riesgo de que llegue otro y les gane el área”, reiteró el líder pesquero.

Ya con dueño legal, los pescadores deben mover sus lanchas y zona de trabajo a espacios alejados de la población con probabilidad de ser asaltados o lesionados por altas olas o fuertes vientos.

“Como se está poniendo bonito aquí todo esto, es un centro turístico, ella ha de querer hacerse una cabaña o algo así pero me quitó aquí y me dejó solo este cachito”, exclamó el pescador en Villa Rica.

A días de cumplir 15 años el proceso de Franco, el pescador acude religiosamente a un techo improvisado a un costado del terreno que intentan despojarlo, espera turistas los fines de semana para buscarles espacios de estacionamiento en su estancia.