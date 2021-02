14 años y la justicia no llega para Ernestina Ascencio

Orizaba, Ver.- Diferentes organizaciones en pro de los derechos humanos levantaron la voz para exigir justicia, al cumplirse 14 años del asesinato de Ernestina Ascencio Rosario, indígena de 73 años, presuntamente abusada por elementos del Ejército.

Pasaron los años y no hay respuestas, imperó la impunidad y este día recordaron al Estado mexicano que el plazo para responder los cuestionamientos formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), venció el 17 de enero de este año.

Lizeth Fernández, integrante de la organización Kallin Luz Marina, dijo que las abogadas y abogados por la justicia y derechos humanos apoyados por la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, y el Centro Heriberto Jara A.C., exigen que sean tomadas en cuenta las ocho peticiones expresadas en la audiencia del 4 de diciembre de 2020.

“Para empezar pedimos esclarecer lo que sucedió ese día, que sea mediante la verdad,, que se recuerde que se trató de una grave violación a derechos humanos contra doña Ernestina Ascencio Rosario y, finalmente que se aplique la ley contra quienes perpetraron el crimen, pero también contra quienes lo encubrieron y de alguna manera siguen encubriendo el hecho desde el gobierno”, explicó.

Destaca que en la audiencia del 4 de diciembre pasado, la Fiscalía General de Veracruz ante la CIDH sostuvo que la investigación estuvo apegada a derecho, algo que el subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, expresó —el 10 de diciembre del mismo año— que lo dicho en esta audiencia no representaban la postura del Estado mexicano e informó que el 3 de enero de 2021, se presentaría ante la CIDH una propuesta de solución amistosa de este caso, hecho que no sucedió.

Los hechos

La noche del 24 de febrero del 2007, elementos del Ejército Mexicano presuntamente abusaron de la indígena de 73 años originaria de Tetlazingo, municipio de Soledad Atzompa, la mujer al no volver a su casa fue buscada por sus familiares que al ver regresar solos a los borregos que pastoreaba fueron a buscarla y la encontraron tirada.

Al ser hallada las palabras de la mujer a su hija fueron: "los soldados se me echaron encima, mija me duele la cadera". Son tres cosas las que exigen, principalmente, la memoria, la verdad y justicia, es lo que consideran más importantes para dar el primer paso en este caso que por más de una década no ha sido resuelto.

Pese a estos hechos que serían confirmados por la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, en su momento el expresidente Felipe Calderón, según lo declarado por Alejandro Encinas, el mandatario afirmó que la señora Ernestina murió de gastritis crónica.

Las organizaciones piden hoy, que es una fecha importante que se remueven los hechos, que se esclarezcan y se deje de encubrir a los responsables, piden el cese la persecución y se brinde protección, reconocimiento y reparación del daño ocasionado, a sus familiares y a las personas que a través de los años han defendido la verdad y la justicia.