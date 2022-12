14 menores xalapeños se encuentran en albergues del DIF Xalapa

El director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Xalapa, Alejandro del Ángel Aguilar, reveló que 14 menores de edad se encuentran en albergues a su cargo por causas como la violencia o abandono.

Precisó que en el caso de la Aldea Meced, que es un albergue para adolescentes masculinos, atienden a diez menores, mientras que en el Centro de Asistencia Social para Mujeres Adolescentes tiene cuatro.

Local

"Son causas diversas (por las que los menores están siendo atendidos allí), pero el problema de violencia, el problema de abandono siempre están involucrados en casos como estos desafortunadamente", dijo.

Así, consideró que la violencia contra las mujeres y menores en la ciudad no ha incrementado, pues las personas que requieren acudir a los refugios tampoco ha aumentado.

El funcionario refirió que en este segundo semestre del año no han tenido que refugiar a ninguna víctima de violencia intrafamiliar en el caso de mujeres adultas.

"No ha crecido la violencia contra las mujeres al menos no medido por los ingresos de casos, es decir, el número de casos que no nosotros hemos debido ingresar a estos albergues no ha crecido, sino que al contrario en los últimos meses ha disminuido".

Insistió en que ejemplo de ello es que en ese refugio para mujeres, no tiene a ninguna mujer alojada que requiera de ese servicio en este momento.

El funcionario municipal expuso que las personas que fueron albergadas en este lugar ya salieron y le están dando seguimiento legal.