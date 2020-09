17 mil cafetaleros sin apoyo federal, en Veracruz

Alrededor de 17 mil cafetaleros de Veracruz se encuentran a la espera de recibir apoyo de 5 mil pesos como parte del programa Bienestar para el Campo que el gobierno federal se comprometió a entregarles.

En la entidad, de acuerdo con el último padrón, se tiene un registro de 90 mil cafetaleros de los cuales 52 mil productores fueron considerados para ingresar a dicho programa.

Sin embargo, a la fecha este apoyo ha sido recibido por unos 35 mil productores y el resto tiene la esperanza de obtener los recursos antes de que concluya el año.

Este apoyo fue implementado el año pasado con el objetivo de renovar los cafetales, nutrir las plantas y lograr un manejo sanitario para incrementar la capacidad de los productores para adaptarse al cambio climático (resiliencia).

A través de apoyos directos, cada productor recibiría 5 mil pesos, privilegiando a los de pequeña escala, con una hectárea o menos, de las regiones más marginadas dentro de los 13 estados cafetaleros, incluido Veracruz.

Entre las situaciones adversas que los cafetaleros señalan es que el apoyo se entrega mediante una institución bancaria y, en algunos casos, por la apertura de la cuenta o el manejo de la tarjeta de débito se realiza un cobro de comisión.

Asimismo, indican que los 5 mil pesos son insuficientes para cubrir todas las necesidades que se tienen en los cafetales.

FALTA DE APOYO

El representante del Consejo Regional del Café de Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz, aseguró que el sector cafetalero ha salido adelante gracias a la posición que han tenido las organizaciones y no porque las autoridades los hayan apoyado.

Recordó que el pasado 5 de febrero realizaron un planteamiento directo a las autoridades estatales y federales a las cuales se les pidió, entre otras cosas, que los programas se entregaran a tiempo, que hubiera un apoyo emergente para atender la crisis por el precio bajo del café y recursos para eliminar las plagas, pero a la fecha la respuesta es mínima.

Reconoció que el apoyo federal sí ha sido entregado a los productores; sin embargo, alrededor de 17 mil siguen esperando la llegada de los recursos.

“Iniciaron en el mes de mayo, para todos los que no tenían ninguna irregularidad se les entregó el apoyo, siguieron en junio con otros y ahorita están con los pendientes. Infortunadamente aquí sigue la incertidumbre, les dicen que tienen que esperar. De un universo de 90 mil productores de café estaban considerados 52 mil y de esos han recibido el programa alrededor de 35 mil, están pendientes los demás”, dijo.

Refirió que la incertidumbre entre los productores se debe a que los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), donde se realizaban los trámites correspondientes han desaparecido y en los módulos de la Secretaría del Bienestar no existe información relacionada con la entrega de dichos apoyos.

En su opinión, además, es incongruente que todos los productores reciban el mismo apoyo, ya que los gastos aumentan con cada hectárea que tienen.

“Esto es asistencialismo porque es incongruente que el apoyo sea el mismo para una persona que tiene una hectárea y aquella que cuenta con 20 o 30 hectáreas, pero a la política actual no le interesa el desarrollo del campo, le interesa el asistencialismo”, expresó.

Dio a conocer que a la fecha los integrantes de este sector se encuentran a la espera del financiamiento emergente que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en conjunto con la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (Amecafé), la Financiera Nacional de Desarrollo y FIRA puso en marcha ante la pandemia que se vive por Covid-19.

Dicho financiamiento está dirigido a pequeños productores de café y se trata de un crédito de 10 mil pesos por hectárea para cafeticultores que cuentan hasta con tres hectáreas.

Al respecto, aseguró que se han tenido múltiples problemáticas, ya que no todos los productores pueden cubrir los requisitos que se piden, entre ellos que los cafetales estén escriturados y que el cafetalero entregue facturas.

“Se pide que las tierras tengan los documentos legales, pero algunos tienen ejidos, además, se piden facturas de comercialización, el Amecafé tiene un fondo de 35 millones de pesos, pero los operadores están poniendo candados porque piden comprobantes para acceder a dicha garantía, cuando saben que el sistema informático de la comercialización ya no funciona, la mayoría no tienen esas facturas y con eso quedan vetados para no acceder al recurso”, agregó.

APOYO INSUFICIENTE

El productor Darío Cadena Alarcón aseguró que el apoyo de 5 mil pesos que entrega la administración federal es insuficiente para poder obtener una cosecha o realizar el rescate de una finca.

Puntualizó que el programa indica que los recursos se deben usar para comprar planta, para insumos, jornales y demás actividades relacionadas con los cafetales; sin embargo, para lograr una producción en una hectárea se requiere una inversión de alrededor de 20 mil pesos.

“Si consideras todas las labores de limpias, podas, renovación, resiembras, compra de plantas y pago para los cortadores a una hectárea le metes alrededor de 20 mil pesos para obtener una sola producción, así que, para levantar la cosecha, como lo establece el programa, no alcanza”, comentó.

Como ejemplo del uso que se le pueden dar a los 5 mil pesos, mencionó que se podrían usar para comprar una tonelada de fertilizante, cantidad que serviría para una hectárea de cafetal.

En caso de que se quisiera comprar planta, únicamente alcanzaría para mil plantas que tuvieran un costo unitario de 5 pesos. Sin embargo, para una hectárea se requieren entre 2 mil 500 y 3 mil 300 plantas.

A la fecha las plantas, según la calidad del café y el tamaño, tienen un costo de entre 5 y 12 pesos.

Aseveró que la situación ha sido complicada para los cafetaleros y manifestó que su caso a pesar de tener toda la documentación en regla no ha recibido el recurso federal.

“Se dijo que en julio iban a entregar los recursos a quienes no los habíamos recibido, después dijeron que en agosto, pero ya llegó septiembre y nada, ahora esperamos nos cumplan por lo menos antes de que termine el año”, dijo.

En ese sentido, indicó que algunos de los cafetaleros que recibieron el recurso se percataron que el banco en donde se realiza el depósito les cobraba comisión por el uso de la cuenta o de la tarjeta de débito, por lo que el apoyo que obtuvieron se redujo.

“Hubo gente que desde el año pasado ingresaron su tarjeta, a unos les quitaron 2 mil 500, a otros 600 o 900 pesos, eso fue a nivel nacional, no sólo en Veracruz, el problema es que los recursos son pocos y quitándoles, pues es mucho menor la ayuda que se recibe”, expuso.

EN LA ZONA CENTRO PRESENTAN MISMA SITUACIÓN

Pese a recibir 5 mil pesos por parte de la Secretaría de Bienestar infortunadamente esto no garantiza a los productores de café que sea un programa de inversión productivo, ya que con la pandemia estos se han visto afectados y ahora emplean este monto para poder comprar alimentos propios o bien continuar con sus cosechas, pues están a 4 meses de la próxima.

Rómulo Melchor Vallejo, presidente de la Unión Nacional de Cafetaleros el Barzón, expresó que pese al programa de Bienestar que es dado directamente a los productores, éste vino a terminar con la estrategia que traían desde años atrás los cafetaleros, mismo que les ha permitido subsistir por varios años.

Enfatizó que hacen falta programas de inversión productiva, pues debido a la pandemia que afectó al sector y otros varios la economía se vio lacerada.

Al menos algunos productores de café vendieron la cereza en 5 pesos, eso no compensa el trabajo arduo hombre que se haceRómulo Melchor Vallejo | presidente de la Unión Nacional de Cafetaleros el Barzón

Aunado a la pandemia del Covid-19 y la falta de empleo están siendo factores más evidentes en cuanto a daños críticos al sector pues para obtener el producto final se requiere de mucho trabajo.

Buscando soluciones, llegaron a un acuerdo y es que entre organizaciones, cooperativas y productores de este gremio cafetalero han solicitado créditos a FIRA Financiera, “se les dará un crédito de 10 mil pesos por hectárea pero este no es para todos, simplemente para lo que garanticen la recuperación de lo que se otorga, este apoyo crediticio para los cafeticultores será garantizado por el Plan Integral de Promoción del Café en México (Amecafe)”.

¿Quieres sumarte?, Aquí te dejamos los requisitos

Copia de la escritura constitutiva, modificaciones en caso de haberlas

Copia del Poder representante o representantes legales (con datos de inscripción)

Cédula de identificación Fiscal

Número de identificación fiscal o constancia de situación fiscal

Comprobante de domicilio (con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión)

Identificación oficial vigente de los representantes legales o apoderados

CURP de los representantes legales

Comprobante de domicilio del o los representantes legales o apoderados

Cédula de identificación fiscal (RFC) con homoclave del representante legal o apoderado

Asimismo se requiere de una base de datos hecha en el programa de Excel que contenga el nombre completo del productor socio, CURP, RFC, folio del Padrón Nacional Cafetalero, si fueron beneficiados del Subicafe o bien si se encuentran en el Padrón de café del Programa Producción para el Bienestar.

Una vez que haya sido dictaminado positivo deberá de enviar en original el formato de comprobación de poderes, correo y teléfonos. El formado deberá de ir firmado por el representante legal, este documento está disponible en la página de www.amecafe.org.mx

Se tendrá que enviar la información en formatos PDF por correo electrónico: marcos.oviedo@amecafe.org.mx y a Jorge.saavedra@amecafe.org.mx

Finalmente Melchor Vallejo recordó que están a 4 meses de que de inicio la próxima cosecha y los productores cafetaleros quieren estar seguros que podrán obtener beneficios de este y poder prepararse para la próxima siembra y todo su desarrollo.

OPCIONES

Productores de diversas organizaciones y cooperativas han solicitado créditos a una financiera para obtener un crédito de 10 mil pesos por hectárea.

