40% de los ejidos en Veracruz están abandonados, denuncia líder campesino

Veracruz, Ver.- Más del 40 por ciento de los 3 mil 700 ejidos en Veracruz están abandonados a consecuencia de la falta de apoyos federales y de seguir así podría haber un estallido social alertó el dirigente estatal de la Liga de Comunidades Agrarias en el estado, Manuel Guerrero Sánchez.

En entrevista lamentó la insensibilidad del actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador que tiene olvidado al campo mexicano ya que no hay créditos, ni apoyos que puedan levantar la actividad.

Acusó que de un plumazo el gobierno morenista desapareció el trabajo que se construyó en más de 30 años cuando se crearon los programas en apoyo a los productores.

En ese sentido mencionó que la producción de granos está en riesgo debido a que los campesinos ya no pueden sostener la actividad y eso ha traído como consecuencias con el crecimiento en la importación de maíz, arroz, soya y otros granos fundamentales en la dieta básica de los mexicanos.

“Se ha dejado de producir por el abandono al campo mexicano y desafortunadamente lo que podemos tener en nuestra mesa como mexicanos será lo que le sobre a otros países, necesitamos apoyos al campo, se perdió el acompañamiento que se nos daba, no hay apoyos, no hay créditos no hay nada”, dijo.

Demandó a los nuevos diputados federales a que defiendan el presupuesto para el campo para mantener la producción del campo y evitar una crisis alimentaria.

“Ya hay hambre, hay mucha necesidad y un pueblo con hambre es un pueblo peligroso, si seguimos por este camino vendrán muchos conflictos, un estallido social”, agregó.

El líder campesino fue entrevistado en el marco del encuentro agronómico de Veracruz que se llevó a cabo este sábado en donde se entregaron apoyos a costos bajos para el gremio productor.