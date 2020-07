70 meseros fueron liquidados conforme a la ley; 38 están en pleito legal, ante crisis por Covid

Veracruz, Ver.- Al menos 70 meseros fueron liquidados conforme a la ley y 38 más permanecen en pleito legal debido a la crisis económica que afecta a los cafés restaurantes del municipio de Veracruz por la pandemia del Covid-19 informó el secretario general del sindicato Gómez Farias perteneciente a la CTM, Mario Manuel Cuevas.

En entrevista descartó que exista un conflicto con el propietario del Gran Café de la Parroquia que cuenta con dos establecimientos, sino que la crisis económica obligó a la liquidación de una parte de los trabajadores.

Aclaró que durante la contingencia los más de 174 meseros recibieron sus pagos pese a la suspensión de actividades, pero la empresa estaba a punto de colapsar y llegó a un acuerdo con los trabajadores que se fueron liquidados al 100 por ciento.

“Esto se llevó a cabo por la situación que está prevaleciendo del Covid-19, la empresa no está apta para pagar todos los salarios, estuvo pagando salarios completos el tiempo que estuvo cerrado que fueron los tres meses pero llegó un momento en que ya no le convenia y llegó a un arreglo de liquidación de unos 70 de las dos parroquias, hay dos o tres elementos que no aceptaron y yo no los puedo obligar pero la mayor parte aceptaron sin problema, algunos ya estaban para pensionarse y otros jóvenes”, explicó.

No obstante, comentó que hay 38 meseros más trabajadores del café “La Merced” y “Catedral” que ya cerraron sus puertas y que no han liquidado al personal.

“Una de estos cafés que ya cerró le debe siete quincenas a sus trabajadores y el otro está en las mismas, se habla de que van a volver a abrir una vez que pase pero no hay certeza y estamos viendo que va a pasar con ellos, la gente está desesperada con esta situación”, agregó.

Afirmó que el sindicato está en la mejor disposición de apoyar a los más de 400 agremiados, pero reconoció que la situación es complicada para todos los propietarios porque el gobierno continúa cobrando los pagos y aportaciones y no hay movimiento económico.