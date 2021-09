700 están en espera de un trasplante; algunos llevan aguardando 10 años

Xalapa, Ver.-Hace más de 10 años, a Enrique Guevara Bravo le dijeron que necesitaba un trasplante de riñón, muchos doctores y hospitales le dijeron que no tenía oportunidad de vivir; ahora cada 12 de julio lo celebra como su cumpleaños, porque en esa fecha, recibió un trasplante después de cuatro años de estarlo esperando.

En el estado de Veracruz hay cerca de 700 pacientes que están en espera de un trasplante de órgano; el más demandado es el riñón; es además una de las entidades donde hay más personas en búsqueda de todo el país donde existen 22 mil.

Hay pacientes que están en espera también de hígado o corazón, pero en la entidad solo se tiene programa de trasplante renal y tejidos como la córnea, afirma el director del Centro Estatal de Trasplantes, Alfredo Oceguera Manzur.

De las 700 personas que están en espera, cerca del 55 por ciento son hombres y 45 por ciento mujeres, y sus edades oscilan entre los 20 y los 50 años, aunque también hay pacientes pediátricos. Hay quien lleva 10 años o más esperando, y que mientras están en terapia renal sustitutiva otros más, pierden la vida.

En el marco del Día Nacional de Donación de Órganos y Tejidos que se conmemora el 26 de septiembre, señala que cada vez hay más personas que requieren de un trasplante para mejorar su calidad de vida o seguir viviendo; dijo que la donación es un acto de bondad para dar vida a más personas.

“Mientras tengamos la cultura y las personas sepan la importancia de lo que es la donación, que no tengan dudas, que sepan que si son donadores, no se van a vender sus órganos o los van a agarrar para quitarles un órgano, eso no puede ser, eso no existe, los órganos no se venden, los órganos no se congelan, los órganos que más duran son los riñones que pueden durar hasta 12 o 24 horas, bien conservados, pero la idea es trasplantarlos antes de las 12 horas, quitarlos y trasplantarlos inmediatamente”, explica.

Con el tiempo y la información que se proporciona, cada vez hay mayor donación en los hospitales, aunque por un año y medio se detuvo por la pandemia por Covid-19, agrega.

Dijo que mientras anteriormente las donaciones eran más de vivo relacionado; es decir, de un familiar a otro, actualmente han incrementado aquellos de donadores cadavéricos, que son los pacientes que sufren traumatismos severos que les causa muerte cerebral y deciden donar sus órganos.

¿En qué hospitales se realizan?

En Veracruz hay 12 hospitales que tienen licencia para procurar y donar órganos, pero los que tienen mayor actividad de trasplantes son la Unidad Médica de Alta Especialidad del Seguro Social en Veracruz (UMAE); la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Xalapa y otra en Orizaba.

En la Secretaría de Salud son dos: el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y el Centro de Alta Especialidad de Xalapa “Dr. Rafael Lucio”.

“En la pandemia, desafortunadamente los hospitales que hacen trasplantes en la Secretaría de Salud se volvieron hospitales Covid entonces no pudimos tener pacientes donadores y el programa de trasplantes se suspendió, había otras prioridades, ya se reactivó e incluso en el hospital de Alta Especialidad de Veracruz, ya hubo una donación de un paciente que donó sus riñones y las córneas; va lento, pero esperamos que pronto se pueda volver a retomar la donación de órganos”.

Centro Nacional de Trasplantes

Explicó que una persona puede ingresar a la página del Centro Nacional de Trasplantes donde aparece una tarjeta de donador, donde puede ingresar sus datos de manera confidencial para expresar si desea ser donador de órganos.

“Pero lo más importante de todo es que si yo quiero ser donador, que mi familia lo sepa, porque en el momento que yo tengo un accidente grave, que me causa muerte cerebral voy a morir a las 24 o 48 horas siguientes, de eso ya no hay nada para atrás, pero yo no voy a poder decidir en ese momento, quienes deciden son mis familiares, por eso tienen que saber mis familiares si yo tengo esa inquietud o que yo quiero ser donador de órganos porque ellos deben dar la autorización”.

“Se sufre mucho, pero hay una buena oportunidad de vida”

A sus 63 años, la voz de Enrique Guevara casi se rompe cuando recuerda que sin el apoyo de su esposa María Hernández y su hijo Edoardo Enrique, seguramente no estaría aquí.

Él siempre había sido deportista, pero hubo un momento en que sus riñones empezaron a trabajar solo en un 20 y 10 por ciento y dejaron de “limpiar su cuerpo”. A sus cerca de 50 años y siendo totalmente asintomático le detectaron presión alta e insuficiencia renal avanzada.

Entró a un programa de diálisis peritoneal hasta que encontró un donador que se convirtió en su oportunidad de vida. Su donador fue uno de sus parientes del puerto de Veracruz que fue compatible, pero ello ocurrió cuatro años después de estarlo buscando.

Saber que requería de un trasplante de órgano fue de gran impacto, porque su vida fue sin vicios, nunca tomó, ni fumó y evitaba desvelarse. Durante 20 años incluso jugó fútbol profesional por lo que siempre se cuidó.

“Es una realidad que me dijo el médico, el hecho de que tu cuerpo haya estado limpio, que no tuvieras vicios fue lo que te ayudó para que no te murieras, pero de ahí en fuera, 9 de cada 10 personas que llegan en la condición que tú llegaste, se mueren. Cuando me dan esa noticia, lo primero fue la negación, no aceptas lo que pasa, tienes controversias existencias, religiosas, familiares, de todo, en este trayecto se sufre mucho, pero hay una buena oportunidad de vida”.

Enrique fue trasplantado en la Unidad de Alta Especialidad de Veracruz del IMSS donde el grupo de médicos está encabezado por el doctor Gustavo Martínez Mier por lo que destaca la importante labor de esa institución y sus especialistas.

“En principio vuelves a vivir, yo festejo el 12 de julio como un renacimiento porque me dieron por muerto, no solo algunos médicos y hospitales, mi familia, incluso yo me preparé en una ocasión para esta situación, pero afortunadamente tuve la oportunidad de ver y ahora conocer todo este medio y algo que puedo comentar es que hay muchas personas que están enfermas y piensan como yo en ese entonces, que ya no había oportunidad o que era difícil la situación; sin embargo sí la hay, hay gente que sí dona, familia, amigos, hay personas buenas solo hay que promoverlo, comunicarlo, enseñarla a la gente que no tenga miedo, que sí se puede”.

Actualmente Enrique es propietario de una fábrica de calzado deportivo Lion Blood desde hace 30 años junto con su esposa y su familia.

IREVER A.C.

Después de su vivencia y al ser una persona conocida por muchos, tras los años que jugó de manera profesional en equipos como el Club América y más tarde en la Universidad Veracruzana en los años 80, dirige una asociación civil para crear conciencia también de la donación de órganos llamada Insuficiencia Renal de Veracruz (IREVER).

Con esta se apoya a los enfermos de insuficiencia renal con medicamento dado que este es muy costoso, allí lo reciben e intercambian con quien lo requiere y solicita de forma gratuita.

A través de la asociación se acercan con los enfermos y sus familias para acompañarlos en este padecimiento que es muy difícil sobrellevar y remarcarles que sí hay una oportunidad de vivir tanto el donador como el receptor y llevar una vida normal.

Dijo que la insuficiencia renal es una enfermedad que se puede prevenir y que los chequeos médicos por lo menos una vez al año son importantes sobre todo cuando se tiene obesidad, diabetes o hipertensión.

Pero si ya llegaron a una situación de tener que necesitar un trasplante deben saber que sí hay oportunidad de vida, que sí hay gente que dona, que hay gente que es buena y que tienen capacidad y oportunidad de donar, solo hay que hablarlo

Para Enrique las personas con muerte cerebral, que ya no tienen oportunidad de vivir, sí pueden ser donadores en potencia y tener la oportunidad de que parte de ellos esté viviendo en alguien más, de ahí la importancia de promover la donación y la empatía.

Donar órganos salva vidas

Orizaba, Ver.-La donación de órganos y tejidos mejora la calidad de vida de pacientes que por su condición de salud necesitan de un trasplante, mencionó el titular de la Coordinación Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con fines de trasplante en el Hospital General Regional (HGR) número 1 del IMSS Orizaba, Fortino Domínguez Sánchez.

Dijo que, en todo el país, más de 23 mil pacientes esperan por un órgano y/o tejido, por ello resulta importante seguir promoviendo la cultura de donación. Explicó que éste es un acto mediante el cual una persona da a conocer a su familia el deseo de donar sus órganos, en caso de morir, para que otra persona pueda se beneficie con ellos, a través de un trasplante.

La única fuente de órganos que se tiene es otra persona. Por ello, cuando alguien fallece y si tiene un órgano o tejido viable, es el momento propicio para que la familia decida una donación y dé vida a una o más personas

Consideró que un factor que limita la donación es la mínima información que tienen las personas al respecto; sin embargo, recordó que la donación es un complejo proceso apegado a nuestras leyes, muy seguro y sobre todo, se realiza con transparencia.

Subrayó que el HGR de Orizaba está avalado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para la procuración de órganos y tejidos como: corazón, hígado, riñones, pulmón, páncreas, córneas, musculo esquelético, piel y válvulas cardíacas.

Agregó que el órgano más requerido a nivel nacional e incluso en otros países, es el riñón, seguido de las córneas.

El médico informó que, en este 2021, en Veracruz-Sur se han registrado cuatro donaciones altruistas: dos de ellas de tejido corneal y dos multiorgánicas, logrando procurar riñones e hígado que han beneficiado a 12 pacientes que estaban en espera de un órgano o tejido.

“Hay que hacer conciencia, ser solidarios y donar órganos”, dijo y añadió que sabe que en la pérdida de un ser querido el dolor es muy grande, “pero la donación es el acto más grande de amor social que podemos realizar”, pues se regala vida después de la muerte.

Subrayó que debido a la pandemia por Covid-19 se fortalecieron los protocolos de bioseguridad, que ya existían, con el fin de que los órganos y tejidos procurados sigan siendo seguros para el receptor.

Finalmente, mencionó que para saber más sobre cómo ser donador voluntario de órganos y tejidos, se puede consultar la página del Centro Nacional de Trasplantes: www.gob.mx/cenatra/ o visitar la página del IMSS www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos donde también podrán registrarse como donadores voluntarios.

