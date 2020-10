A 19 meses de incendio devastador, aún huele a quemado

LAS VIGAS, Ver.- El olor a quemado no se ha ido. A casi 19 meses de que un voraz incendio consumiera más de 800 hectáreas de la Reserva Ecológica "San Juan del Monte" en el municipio de Las Vigas aún se puede oler el siniestro en la zona.

Aunque por momentos, la enorme extensión de terreno que quedó vacía hace olvidar que ahí había bosque, los cientos de árboles quemados que quedaron de pie hacen recordar la tragedia. "Aún huele a quemado porque hay muchos árboles que se quemaron una parte del tronco o de la copa pero que no se cayeron, ahí siguen", asegura una vecina del municipio de Las Vigas. "Para nosotros fue muy triste y lo sigue siendo", añade.

No obstante, la naturaleza ha intentado recuperar su terreno en la zona forestal de San Juan del Monte. Y es que, en el suelo puede notarse ya los nuevos brotes verdes. Así, junto a los troncos chamuscados se pueden notar renuevos de pino que, con suerte, podrán volver a convertirse en un bosque.

En un recorrido por la zona se pueden apreciar ya los trabajos de reforestación. A través de letreros, el gobierno del estado a través de la Secretaría de medio Ambiente (Sedema) dio a conocer que, con la ayuda de drones, se llevó a cabo el trabajo de dispersión de semillas forestales.

De acuerdo a la autoridad, el primer paso fue considerar las áreas potenciales a ser sembradas y las que no. Una vez determinado esto, se llevaron a cabo los planes de vuelo y la definición del número de semillas por metro cuadrado que se dispersaron y el trabajo de vuelo.

No obstante, en recorrido por la zona quemada se pudieron observar cientos de arbolitos abandonados en sus bolsas negras que no han sido sembrados. Destaca también la presencia de basura, en su mayoría botellas de plástico, papel y otros objetos en el camino, lo que demuestra que el respeto a las zonas de bosque por parte de la población aún no se logra.

Declarada como Área Verde Reservada para la Educación Ecológica el 30 de octubre de 1980, el predio San Juan del Monte se encuentra ubicado en la vertiente del Cofre de Perote dentro del municipio de Las Vigas de Ramírez.

El 11 de marzo del 2019 a las 7:30 de la mañana, vecinos de la zona alertaron sobre un incendio forestal. A partir de ese momento, cuerpos de auxilio y voluntarios participaron de las tareas de control del incendio, pero a pesar de los esfuerzos, fue hasta el 13 de marzo, cuando se logró apagar por completo el fuego. El saldo oficial fueron 815 hectáreas de bosque perdidas; 503 de estas dentro del perímetro de San Juan del Monte y el resto en los ejidos Toxtlacoaya, Las Vigas y Tejocotal-Ranchillos.