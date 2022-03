A dos años de asesinato, no hay justicia para María Elena Ferral

A dos años del asesinato de la periodista María Elena Ferral, no hay novedades sobre las investigaciones del crimen de la comunicadora veracruzana. Aunque seis personas han sido detenidas por su presunta participación en el asesinato ocurrido en el municipio de Papantla, hasta el momento ninguna ha sido juzgada. Hay además cuatro órdenes de aprehensión giradas que no se han cumplido por lo que hay prófugos en el caso.



“No hay comunicación con la fiscalía, sabemos que hay seis detenidos pero el caso no avanza porque no hemos pasado de la etapa intermedia de estos juicios y no se ve el trabajo. La investigación quedó estancada y de las cuatro órdenes de aprehensión que quedan pendientes no sabemos qué está pasando”, señala Fernanda de Luna Ferral, hija de María Elena.

Local Hay focos rojos en Veracruz para ejercer el periodismo: CEAPP



La también periodista, quien en mayo del 2020 sufrió un atentado, destacó que el caso de su mamá no está cerrado ya que hasta el momento no hay ninguna sentencia en contra de los detenidos y que los autores intelectuales del crimen se encuentran prófugos. “Hasta el momento en ningún otro caso (de periodistas) ha habido justicia y aunque espero que para mi mamá la haya porque se comprometieron, yo no veo claro hasta el momento”, advierte.



En ese marco, reporteros veracruzanos se reunirán hoy en diversos puntos de la entidad para exigir justicia para la reportera veracruzana. Se tiene contemplada la realización de un foro a las 10 de la mañana en el municipio de Papantla, mismo que será encabezado por Fernanda de Luna Ferral.



DOS AÑOS SIN JUSTICIA EN EL CASO



María Elena Ferral, corresponsal de Diario de Xalapa en la zona de Poza Rica-Papantla y directora del medio digital Quinto Poder, murió el 30 de marzo del 2020 en el Hospital Regional de Poza Rica luego de varias horas de lucha por su vida. Horas antes, la comunicadora fue atacada a balazos en el centro de Papantla.

Local CEAPP recibió 93 denuncias en 2021, por agresiones físicas o amenazas a comunicadores Hombres armados le dispararon a Ferral Hernández en ocho ocasiones, tres de esos tiros le perforaron el tórax y aunque fue llevada de inmediato a un hospital, su cuerpo no resistió y murió la tarde noche de ese mismo día. En mayo del 2020, a 38 días del crimen, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que el crimen de Ferral Hernández estaba vinculado a su labor periodística. En su momento, la fiscala general, Verónica Hernández Giadáns confirmó que derivado del crimen se generaron 11 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables, de los cuales, seis de ellos habían sido detenidos y vinculados a proceso por un juez al decretar su detención legal.

Pese a esto, a dos años del crímen este no se ha esclarecido. En enero de este año y luego de darse a conocer la investigación realizada por Alianza de Medios MX sobre el caso, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García aceptó que sí existe presunción de responsabilidades por parte del cacicazgo de la familia Picazo en el homicidio de la periodista María Elena Ferral pero negó que haya pactos de protección.



En conferencia de prensa, respaldó el trabajo de la fiscala Verónica Hernández Giadáns y manifestó que él mismo tendría dudas de la actuación si no hubiera detenidos y presuntos responsables con orden de aprehensión. Esa fue la última declaración pública sobre el caso.



MARÍA ELENA HABÍA DENUNCIADO AMENAZAS



Días antes de su asesinato, a través de su cuenta de Facebook, María Elena Ferral había denunciado ataques por parte de personas del municipio de Tecolutla. “Primero Coyutla, ahora Tecolutla, los politiquillos mandan a sus esbirros a atacarme, sigan, no me detendrán...”, publicó en Facebook.

Local Asesinan a periodista Veracruzana, ya esperan su cuerpo para despedirse

También había advertido que la violencia en la zona norte de Veracruz se recrudecería debido a la lucha que grupos políticos tenían por el control de la región. “Son una prueba de lo que viene, sí es que las autoridades deciden no frenar a las cabezas de este peligroso grupo político”.



Sin embargo, las amenazas y ataques en contra de la comunicadora así como intentos de bloqueo en sus cuentas de correo personales, Facebook e incluso del portal “Quinto Poder” del que era directora comenzaron mucho antes.



En octubre de 2017, denunció públicamente “una persecución orquestada por expertos en la materia y sicarios de la información que se encontraban al servicio de los delincuentes políticos que se ven afectados en sus intereses”. “Les digo una cosa, sólo la muerte dejará estática mi pluma y eso sólo Dios, lo decidirá”, escribió en un post.

Local [Video] Así es el ya basta de periodistas en Veracruz, tras asesinatos

Reiteró que estaba sufriendo el bloqueo de su Facebook personal y que había intentos para “desaparecer” su portal Quinto Poder de Veracruz, mediante la desacreditación y el desprestigio de cuentas falsas de Facebook. “Como es su estilo ‘tiran’, en la página al servicio de los Romero, que ahora buscan ‘sobar’ al Gobierno represor...es parte de la guerra sucia de los azules y los amarillos que hoy están en el poder...buen día a todos, el hecho de que me sigan leyendo y crean en mí, me dan fuerzas para seguir en este infierno”, escribió.



En 3 de julio de 2019 publicó nuevamente una nueva agresión de la cual, escribió, tenía pruebas. “Ordena regidor de vialidad a taxistas agredirme, lo hago responsable a él y a los Picazo de lo que me suceda, tengo pruebas”, puso en su cuenta personal.