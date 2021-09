A la alcaldesa de Córdoba no le hacen caso los de fideicomiso

Córdoba, Ver. - Acusa la actual administración municipal que fideicomisos de Parquímetros no fueron empleados con responsabilidad denunció la presidenta municipal de Córdoba, Leticia López Landero.

El fideicomiso de parquímetros asciende a aproximadamente 30 millones de pesos y dentro de las propuestas que se dieron para poder emplear el dinero en obras diferentes a banquetas fue la reconstrucción de la parte quemada del mercado Revolución, así como la compra de un cine y este fuera habilitado como Auditorio, sin embargo, el presidente de dicho fideicomiso y la gente que lo conforma se negaron a dar parte del dinero.

"Este fideicomiso fue una herencia de la administración pasada, habló claro y no me importa señalar un error, el fideicomiso se aprobó al final y en este están conformados por personas que tienen negocios en el centro, de las propuestas que hice no quisieron"

Mencionó que los empresarios cordobeses encargados del fideicomiso de parquímetros dijo que no están viendo la necesidad que existe en la ciudad de Córdoba.

La ciudad no sólo son banquetas, fui juzgada por ello, las banquetas no fueron mías, ha sido algo que es penoso

López Landero señaló que no posible la existencia de dinero público administrado por ciudadanos, sin recordar el número de fideicomisos que le fueron dejado en sus 4 años de administración municipal la de parquímetros esta fue mal empleada.

"Se hizo un documento que fue aprobado por cabildo para pedir a los encargados del fideicomiso para cuando llegue la segunda dosis de la vacunación de 18 a 29 años de edad pues los gastos de comidas del personal médico corren por nuestra cuenta y van 8 millones de pesos lo que se ha invertido en esto, el lunes será la reunión para ver si apoyan".

En otro tema, la munícipe dijo que existe un desfase de aproximadamente 5 millones de pesos que corresponden al presupuesto mensual enviado a la administración, "cada mes no llega completo el dinero, si sumas de cada uno se da un rezago y esto se ocupa para gastos corrientes, luz, teléfono".

Cuestionada sobre la entrega de recepción municipal, señaló que están dejando todo al corriente y esperan que el presidente electo Juan Martínez Flores se acerque para explicarle como se deja la administración.

Recordó que cuando ingresó como presidenta municipal le dejaron las "computadoras en blanco".

Finalmente dijo que las obras como la del Mercado Revolución y el Paso a Desnivel del puente de las Estaciones deben de concluirse de lo contrario el dinero dado para la próxima administración no podría ser entregado, "sino no llega el recurso del presupuesto al próximo alcalde, queremos que le vaya bien".

Lo anterior fue declarado en el evento del 211 aniversario del Grito de Independencia en el acto cívico realizado la mañana del 16 de septiembre, donde ediles y directores de área se juntaron para este evento.