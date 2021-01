A los 69 años su patrimonio quedó hecho cenizas; puedes ayudar

Córdoba, Ver.- A sus 69 años, doña Sofía perdió el patrimonio que junto con su esposo lograron levantar, hoy, eso quedó convertido a cenizas pues el viernes sin saberse aún las causas, ella y su familia se quedaron sin el techo que los vio crecer, hoy pide apoyo a la población para poder levantar nuevamente su casa y de ser posible hacerla mejor y más fuerte.

En la Colonia Pueblo Quieto de Córdoba a la altura de la Avenida 31, justo a cuatro metros de las vías del tren, existía una casa de madera, donde habitaba una familia formada por cuatro personas, pero esta quedó reducida a cenizas cuando alrededor de la 1:30 de la mañana para amanecer viernes 15 de enero las llamas se elevaron a modo de quemar parte de las hojas de un árbol, doña Sofía salió del lugar con su bisnieto, hijo y nieta, todos ellos viendo como su casa se caía.

“Sentí el calor, yo no le hago nada malo a la gente, yo tengo un hijo con discapacidad y me dicen que eso le molesta a los vecinos porque a veces grita, no quiero pensar mal por este tema, pero en mi casa no tenía ni luz, ni veladoras tenía”.

En lo que ahora para su nieto es un patio de juego podía verse lo que fue consumido por el fuego, sobre una mesa había un juego de té de colores vivos con el que el pequeño jugaba, un carro de color amarillo con rojo era su distracción pues él aun no dimensiona el problema, un cachorro dormido sobre un pedazo de esponja, dos gatos y un gallo, fue en ese momento cuando doña Sofía dijo ahí estaba su casa.

Con su cubrebocas color rosa y una escoba en su mano, se encontraba barriendo el agua y basura, doña Sofía recordó que el día del incendio ella estaba cambiando a su bisnieto para que ambos se fueran a dormir, “yo estaba con mi hijo discapacitado, con mi nieta quienes ya estaban durmiendo, solo oía que algo tronaba, mañana se hace una semana”

La afectada dijo que ha recibido apoyo de la ciudadanía como ropa y alimento así como de autoridades, sin embargo, ella tiene la ilusión de levantar nuevamente su casa, pues ella perdió su cama, un sillón y pertenencias personales.

“Quiero hacer mi casa de material, pero me dicen que no puedo hacer una construcción pues me dicen no me van a dejar, pero si desde la entrada hay casas de vecinos que son de cemento pero como yo estoy sola y viuda”.

Doña Sofía desde hace 40 años vivía en su humilde casa hecha de madera y lamina, tristemente todo eso fue consumido por el fuego y ahora vive con su hija, es decir junto donde estaba su casa, pues el terreno donde están las viviendas le pertenece.

Sus dos hijas, Rosa María y Dulce María le apoyan económicamente pues también ven por su hermano Manuel, quien padece una discapacidad y no deja mucho tiempo libre a doña Sofía para que regrese a trabajar pues ella se dedicaba a lavar y planchar ajeno. "Le meto candado a la puerta pues mi hijo se sale, en la calle pasan muchas cosas".

Cuestionada sobre la proximidad que tiene a las vías del tren dijo que hasta el momento no le ha pasado algún percance como descarrilamiento, pero no pensó que su casa fuera a terminar quemada pues hasta el momento, comentó no se sabe como inicio el incendio pues afirma no tenía velas, luz eléctrica, sospecha fue provocado o bien que al paso del tren, los que viajan sobre el aventaron una colilla de cigarro.

Hace 13 años enviudó y allí vivía con su esposo, su hijo Manuel, su bisnieto y su nieta de aproximadamente 16 años.

Al caminar sobre el lugar de los hechos, aún puede olerse lo quemado, ver los escombros y los pocos muebles que doña Sofía tenía en su casa, un árbol le da sombra cuando se pone a barrer, recordando los momentos que vivió en ese terreno, su sueño es hacer su casa y agradece a las personas, autoridades y bomberos que le han apoyado.

Pidió ayuda a la alcaldesa de la ciudad de Córdoba para que personal de limpia pública vaya a su terreno y le ayude a quitar la basura, pues quieren ver la forma de empezar con la limpieza del lugar.

Al contar su historia, en sus ojos ya cansados podía apreciarse un brillo que detonaba una lágrima correría por su rostro, pero su fortaleza y el mostrarse fuerte por su hijo y su nieta que estuvieron presentes durante la entrevista, guardó esas lágrimas para cuando vea su casa terminada y pueda convertirlas en felicidad.