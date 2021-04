A más de 600 mil veracruzanas les han quitado apoyos: Anilú

Xalapa, Ver.- Ante la desaparición de programas sociales como Prospera, que en Veracruz dejó en el desamparo a 632 mil mujeres, es necesario llevar la problemática a la máxima tribuna del Estado y devolverles los apoyos, manifestó la candidata a diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Anilú Ingram Vallines.

Entrevistada por el director de Diario de Xalapa, Víctor Murguía Velasco, para Abc Xalapa Radio, puntualizó que en recorridos por la entidad ha logrado detectar la importancia de rescatar los programas “que les fueron arrebatados a los más vulnerables”.

“Son 4.1 millones de mujeres y hombre los que han dejado de percibir más de 10 mil millones de pesos”, apuntó Anilú Ingram, quien además calificó como “criminal” el hecho de haber eliminado los comedores comunitarios y dejar de brindar atención a más de 24 mil niños y niñas, quienes acudían a las estancias infantiles.

Ingram Vallines, quien aparece en la posición número dos de la lista del PRI para obtener una curul por la vía plurinominal en el Congreso del Estado, manifestó que de ser favorecida su misión será continuar su labor no solo como vigilante sino también para generar propuestas que contribuyan a empoderar a las mujeres, así como darles tranquilidad a ellas y a sus familias.

“No es posible que no haya centros de Salud ni hospitales donde las puedan atender para su revisión periódica o para darles una medicina”, enfatizó para señalar también la ausencia del programa 3x1 Para Migrantes que, dijo, desencadenó que 22 mil personas perdieran la oportunidad de potencializar el desarrollo comunitario.

Aunque aclaró que en el caso Prospera no era la solución absoluta a todos los problemas, afirmó que sí significaba un gran apoyo para la salud y educación de los menos favorecidos. Lo mismo opinó sobre los recursos destinados a la gente del campo.

“Sembrando vida no funciona. Los niveles de pobreza no se atacan de esta manera. No hay método, no hay plan y no hay indicadores”, evidenció la coordinadora estatal de Recupera, estrategia priista que tiene por objetivo “devolver lo que Morena le ha quitado a los más vulnerables”.

Anilú Ingram Vallines, diputada federal/Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Labor legislativa

En cuanto a las expectativas políticas, refirió que sí está en la lista por diputaciones plurinominales, pero será la gente, con el poder de su voto, quien decida si logra llegar nuevamente al Congreso del Estado, el cual, dijo, necesita un equilibrio.

“Para recuperar Veracruz y México no queremos mayorías porque está claro que no funcionan. En mi propio partido, cuando hubo mayoría hubo muchos errores y hoy lo estamos repitiendo con Morena, con muy malas decisiones”.

Remarcó que con equilibrio es como quieren defender la democracia, las instituciones y el bolsillo de las familias veracruzanas.

“No podemos seguir permitiendo esa irresponsabilidad, esa manera en la que doblan la ley, esa manera autoritaria e impositiva de llevar las riendas en Veracruz y México. Esa es nuestra lucha”, sostuvo.

Al referirse a su partido y la contienda electoral, aseguró que tienen a los mejores candidatos en las alianzas “Veracruz va” y “Va por México”. Manifestó su confianza en lograr equilibrar las cámaras y los congresos, así como ganar un buen número de presidencias municipales.

“Podremos ir recuperando la paz y la tranquilidad, que es lo que más le preocupa a la gente. Así me lo han dicho en mi caminar a lo largo del estado”, expuso para también asegurar que son tiempos de “nuevos liderazgos que se forjen en una carrera política cercana y de cara a la gente”.