A Morena lo persigue el fantasma del perredismo: Ulloa Pérez

Xalapa, Ver.- El aspirante a la secretaría general de Morena Emilio Ulloa Pérez reconoció que a ese partido político lo persigue el fantasma del perredismo por lo que hizo un llamado a la unidad y no repetir las historias del pasado.

“Lo que hay que decir es que el fantasma del perredismo nos persigue y hay que tratar que eso no suceda. Lo que tenemos que hacer es no repetir esas historias del pasado y por eso estamos aquí e intentamos que se modifiquen las cosas”, dijo.

Emilio Ulloa Pérez aspirante a la secretaría general de Morena | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

En conferencia de prensa refirió que, si bien él proviene del Sol Azteca, la forma de actuar al interior y lo que les destruyó, no puede repetirse.

De ahí que insistiera en que su llamado es a la unidad, pues además habrá una regla para decidir las cosas que son las encuestas.

Quien quiera aspirar a gobernar Xalapa, quien quiera aspirar a gobernar Coatzacoalcos o Minatitlán tendrá que hacerlo a través de las encuestas y podrán anotarse dijo.

Recordó que solo a la presidencia a la secretaría general de Morena se inscribieron más de 105 compañeros de los que quedaron 18 y de donde saldrán únicamente dos.

“Yo en lo particular, no voy a ir en la ruta de la descalificación y de la judicialización del proceso, yo me voy a acatar al resultado que salga, de mi no van a encontrar una persona que esté haciendo una campaña de acusación”, dijo.