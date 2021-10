A Morena sí se le puede ganar, afirma Marlon Ramírez

"Con su propuesta para que el Partido Revolucionario Institucional apoye la reforma energética, al presidente Andrés Manuel López Obrador le salió el pequeño priista que lleva dentro, pero el problema es que ese priismo está en el siglo pasado”, señala el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín.

En ese contexto aclara que el partido tomará las decisiones en función de salvaguardar lo que le interesa al pueblo de México.

Respecto a la reforma electoral que vendría después de la energética, señala que ahora que ya se tienen instituciones para elecciones sin intervención del estado, quieren modificarlas “lo que es profundamente hipócrita, cuando ves que el argumento se basa en que hay corrupción, que sale muy caro, en que no hay piso parejo, claramente tenemos un problema de doble discurso”, pues antes, indica, pidieron lo que ahora demandan quitar.

Respecto a quienes dicen que el dirigente estatal del PRI está entregado a la familia Yunes, aprovecha la oportunidad de la entrevista para aclarar que se lleva con todos los Yunes “pero no obedezco a ninguno; platico con todos, soy capaz de dialogar y de ponerme de acuerdo con todos, pero yo le hago caso al PRI, le hago caso a mi base territorial que es a la que me debo, porque es la vía por la que llegué a la presidencia”.

Por otro lado, señala que ve con preocupación cómo se está polarizando el país. “Veo con buenos ojos la política de incorporación de expresiones a las que no se le había dado voz, pero siempre y cuando no sea a partir de un discurso de odio”.

Entrevistado en la Dirección de Diario de Xalapa, Marlon Ramírez, quien fue electo para ser dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI, abordó el tema que la mañana de ayer martes planteó el presidente López Obrador sobre que el PRI debe fijar su postura en cuanto a la reforma energética que envió a la Cámara de Diputados.

Marlon indica que el Presidente trata de aplicar la época del pasado con la de ahora. Señala que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ha dicho que lo más fácil es asumir una postura unilateral de parte de la dirigencia y los diputados, sin embargo, lo correcto es que se escuche a todas las voces, por lo que ha convocado a todas las dirigencias estatales para hablar de ese y otros temas.

"Está claro que hay una alianza legislativa que fue firmada por los dirigentes nacionales de los partidos y, en ese sentido, los diputados federales del PRI tienen ya el tema en su agenda. La dirigencia estatal escuchará el planteamiento de la nacional para generar el debate que les permita alinear ideológicamente al partido", expone Ramírez Marín.

Se debe escuchar a los priístas para saber qué piensan, lo que les dará la oportunidad de saber hacia dónde va el partido. “Esto va más allá del simple deseo del Presidente de que el partido tenga una alineación ideológica, él era parte del PRI, pero hoy el PRI es distinto. Como dice la senadora Beatriz Paredes Rangel “el pequeño priista que lleva dentro se apoderó de su ser”, pero el problema es que ese priismo está en el siglo pasado, remarcó.

Capacitan a las nuevas autoridades municipales

Marlon informó que este fin de semana se llevará a cabo la capacitación, en Orizaba, para los 27 presidentes y presidentas municipales, síndicos y síndicas, con los que se plantearán temas, entre otros, de que si se le cambia el nombre y colores al partido, que si se alinean a la izquierda o a la derecha, temas que deben analizar “pues cada cabeza es un mundo de lo que es el partido y lo que debe ser”.

Destaca que se ha elegido a Orizaba para dar la capacitación porque su caso es emblemático de lo que una administración con orden, trabajo y continuidad puede construir.

La capacitación, señala, da la pauta para creer que en las próximas elecciones el partido mejorará progresiva y sustancialmente, lo que es producto de una reconstrucción, donde participan con una ideología renovada, con un programa definido de mejores prácticas en temas que son interés de los ciudadanos.

Certificado de defunción lo firman en cada elección

Respecto a los comentarios sobre que el PRI está acabado, Marlon expresó que lo que se tiene que entender es que cada elección es distinta y que cada una de éstas se debe conformar con los elementos que les presenta el partido, los cuadros, lo que les lleva a la reflexión de invertirle a éstos, de ahí que se apuesta a la capacitación para que hagan buenos papeles y que esto les devuelva la confianza ciudadana.

Recuerda que tras las elecciones de 2018 Porfirio Muñoz Ledo dijo que el PRI estaba muerto, con lo que difiere, puesto que el certificado de defunción del partido lo firman en cada elección. Por ejemplo –dijo- en 1995 que perdieron la presidencia municipal del puerto de Veracruz se dijo que el PRI estaba muerto, sin embargo dos años después la recuperaron y luego se entregó nuevamente, lo que es parte de la alternancia y de la democracia.

En el 2000, que perdieron la presidencia de la República, también se dijo que el partido estaba acabado, liquidado, sin embargo doce años después volvieron al ejercicio a nivel federal. En las elecciones de 2018 les daban los santos óleos, cuando tres años después van a una elección en la que aumentaron en el porcentaje de votación y en el número de diputados.

El PRI, reitera, registra una recuperación, por ejemplo en la Ciudad de México y en Veracruz, “con todo y la elección de estado que tuvimos, contuvimos el avance de lo que fue la de 2018".

Si bien los resultados de 2021 no fueron los esperados, en Xalapa la mitad la ganó el partido en el poder y la otra mitad el PRI, por lo que en la mitad de la capital del estado el partido (PRI) está muy claro con un sentido de pertenencia, añade.

“Nuestro país, nuestro estado deben aspirar a vivir en una regularidad democrática en la que no resulte un pecado perder una elección y no resulte una victoria para siempre tener un resultado positivo.

Lo que no se quiere es regresar a los 60 o 70 del siglo pasado, donde ganaba un solo partido y donde sólo se escuchaba la voz de un solo hombre", puntualiza.

Sí se le puede ganar a Morena

Como muestra de que sí se le puede ganar a Morena está el caso de Moloacán, sentencia, donde iba ganando aquel partido, pero lo recuperó el PRI. “Eso de que Morena nos ganó se le tendría que preguntar a la gente, por ejemplo a la de Emiliano Zapata, porque todavía hay votantes que no se explican cómo de la noche a la mañana el resultado se revirtió”.

"En la regularidad democrática, lo que nos debe ocupar es que el sistema de partidos, el sistema electoral, que hemos acuñado y fortalecido durante los últimos 30 años se mantenga y que garantice a todas las fuerzas políticas, como se la garantizó a este gobierno que creció y nació en la izquierda, se modificó a Morena en 2015 y hoy es gobierno. Si Morena pudo tener la posibilidad en un régimen de instituciones demócratas con participación, podemos ser capaces de ganarle, con el que hoy es nuestro aliado, el PAN".

"Hoy, a pesar del Presidente y de que su partido diga lo contrario, el sistema electoral mexicano es mucho mejor que el de muchos otros países", dice Marlon.

Hipócrita querer revertir la reforma electoral

Respecto a la reforma electoral donde se habla de desaparecer al INE y a los diputados plurinominales, el dirigente priista considera que en ese tema lo que pasa es que hay una doble moral, pues se piensa de acuerdo a la posición que se ocupe.

Recuerda que en 1977 cuando Jesús Reyes Heroles impulsa la primera reforma electoral y se crean las diputaciones plurinominales fue porque así lo exigía la oposición aduciendo un respeto a las minorías, hoy que se está a la inversa opinan lo contrario.

En 1988 se impulsa la creación del Instituto Federal Electoral y los tribunales electorales; "en la reforma del 2014 se hace la modificación para hacer el Instituto Nacional Electoral y hacer una alineación nacional, pues las quejas de la oposición era que los gobernadores tenían el control de sus órganos electorales, entonces se crearon los Organismos Públicos Electorales (OPLE) y ahora que ya se tienen se quiere regresar al pasado, lo que es profundamente hipócrita".

"Cuando ves que el argumento se basa en que hay corrupción, que sale muy caro, en que no hay piso parejo, claramente tenemos un problema de doble discurso”, insiste.

¿Alianza con Morena?

Sobre si podría haber una alianza PRI-Morena, Marlon Ramírez puntualiza que el partido ha sido una fuerza política con una gran capacidad no sólo de dialogar sino de hacer acuerdos, sin embargo en todas las decisiones que ha tomado ha antepuesto el interés de la nación.

Hoy el presidente nacional, el comité nacional y el estatal tienen muy claro que la alianza con el PAN y PRD les pone a tomar decisiones en función de salvaguardar lo que le interesa al pueblo de México, donde

regresamos al tema de la reforma energética que envió el presidente, ya lo dijo el diputado federal José Yunes, hay temas que deben revisarse

Y en un mensaje al priismo veracruzano, Marlon Ramírez destacó que “no nos distraemos en temas que no son propios del partido, vamos a ir a un proceso de reordenamiento de nuestra estructura territorial, por lo que se estará muy pendiente del trabajo de los alcaldes donde ganó el PRI y donde no tuvieron resultado positivo buscarán la manera de que el partido tenga una mejor condición, porque el PRI no es solo un partido político sino una manera de pensar, de entender el país, y si habla con honestidad y transparencia se puede recuperar la confianza de la gente”.