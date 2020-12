A partir del segundo trimestre del 2021 se espera que inicie recuperación económica del país: Contadores

Veracruz, Ver.- La recuperación económica no se dará en los primeros meses del 2021, dijo el vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos de Veracruz, Ramón Ortega Díaz.

Advirtió que la oleada de contagios que se avecina, vendrá a generar un nuevo impacto a la economía mexicana.

El especialista reconoció que la llegada y aplicación de la vacuna a nuestro país viene a representar un aliento, por lo que estima que a partir del segundo trimestre inicie la recuperación económica en nuestro país.

“Por la situación de la vacuna, la parte del situación del covid, como ira avanzando, pues se verá una parte de estructuración de la misma economía y ya estaremos hablando de una gradual recuperación a partir de julio, obviamente con toda esta situación del segundo trimestre que será época de ajustes y de la vacuna, y pues lamentablemente el primer trimestre esperamos una situación de afectación económica por el mismo contagio que está sucediendo en la economía al cierre de año”.

Mientras tanto el 2020 cerrará con algunas empresas afectadas, mientras que otras se vieron beneficiadas por la situación de la pandemia, sobre todo las relacionadas con el sector de la seguridad y farmacéutico, que tuvieron un incremento en sus ingresos por esta situación que estamos atravesando en materia sanitaria.

“Entonces este cierre de año estamos viendo con las empresas y los trabajadores la situación del incremento salarial que fue del 15 por ciento y los demás salarios que no lo son pues hay que ajustarlos, prever el inicio del año y no despedir a la gente, ver que tanto se puede aguantar en algunos tipos de empresas por lo que estamos atravesando para que no haya una afectación de desempleo a inicios de año y cuando menos se mantengan la plantilla laboral”, refirió el entrevistado.

Descartó opinar si el incremento salarial del 15 por ciento, fue populista pues recordó que uno de los objetivos de la administración federal es que el salario mínimo llegue a los 350 pesos al término de la misma y analizando bajo ese término se ha ido reflejando.