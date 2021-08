A pocos días del regreso a aulas siguen robando escuelas de Veracruz

Veracruz, Ver.- A unos días del regreso a clases presenciales instruido por las autoridades federales y estatales la escuela primaria La Esperanza de la colonia Tecnológico en la ciudad de Veracruz fue saqueada y vandalizada dejándola sin agua ni energía eléctrica.

De acuerdo con la presidente de la Asociación de Padres de Familia del plantel, Ericka Reyes Valencia con este ya son cuatro robos los que se presentan de mayo a agosto de este año, es decir uno por mes.

Comentó que todo lo que fue el 2020 “se salvaron” ya que, a comparación con otros planteles, este se había exentado de la violencia que se desató contra los centros educativos.

“Durante el 2020 nos salvamos porque sabíamos de otras escuelas que habían sido robadas y vandalizadas, pero desde mayo de este año empezaron los ataques contra nuestra institución, hemos sufrido cuatro robos, ya en una ocasión se habían llevado el cableado, lo compusimos, pero hoy se volvieron a robar el cableado y la tubería, la escuela ya no cuenta con agua ni luz, ¿Cómo vamos a regresar a presencial así? además que hay otros daños y los padres de familia no tienen dinero para reparar, muchos se quedaron sin trabajo, les recortaron las horas y pues no pueden aportar”, dijo.

Recordó que, hasta antes de la pandemia, los padres de familia realizaron una fuerte aportación económica para la compra de los climas y su instalación, pero lamentablemente todo fue robado.

Comentó que debido a la crisis económica originada por la pandemia la matricula en este plantel se incrementó porque muchos padres de familia sacaron a sus hijos de escuelas privadas.

“Hay matriculados 210 niños cuando anteriormente no pasaba de 150 pero no tenemos nada, no tenemos equipo, mobiliario, agua, luz no se que vamos a hacer”, insistió.