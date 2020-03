A redoblar cuidados: ya hay 14 casos de coronavirus en Veracruz

La Secretaría de Salud de Veracruz confirmó que la entidad registra ya 14 casos de Covid-19, de los cuales, 10 se encuentran en Boca del Río, 2 en Veracruz, 1 en Ixtaczoquitlán y 1 más en Coatzacoalcos. En conferencia de prensa, autoridades de salud dieron a conocer que la cifra de casos confirmados se duplicó en 24 horas además de que el número de personas hospitalizadas por síntomas del Covid-19 pasó de 5 a 20.

Dulce María Espejo Guevara, jefa del departamento de Vigilancia Epidemiológica de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) precisó que el 93 por ciento de los casos confirmados tiene antecedentes de viaje a países donde hubo transmisión comunitaria, específicamente Estados Unidos y España.

Así mismo confirmó que hasta el momento se tienen contabilizados 198 casos sospechosos de coronavirus de los cuales, 68 ya fueron descartados mediante la prueba correspondiente y 116 aún se encuentran en investigación. De estos, 96 están siendo atendidos de manera ambulatoria y permanecen aislados en sus casas y 20 tuvieron que ser hospitalizados con las medidas de precaución correspondientes.

La funcionaria estatal apuntó que los casos sospechosos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 41 en Veracruz, 21 en Boca del Río, 16 en Xalapa, 9 en Medellín, 4 en Poza Rica, 4 en Córdoba, 2 en Tantoyuca, 2 en Emiliano Zapata, 2 en Fortín, 2 en Alvarado y 2 en Tlapacoyan. Por su parte, los municipios de Gutiérrez Zamora, Acultzingo, Orizaba, Ixhuatlancillo, La Antigua, Úrsulo Galván, Lerdo de Tejada, Cosamaloapan, Tierra Blanca, Cosoleacaque y Coatzacoalcos, registran un caso sospechoso cada uno.

Un bebé, entre los posibles casos de Covid-19 en Veracruz

Por su parte, Guadalupe Díaz del Castillo Flores, subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud destacó que, derivado de la confirmación de casos en Veracruz- Boca del Río se debe reducir al mínimo el movimiento en esta zona del estado. Indicó que, de manera general, la dependencia recomienda no realizar actividades sociales que impliquen reunir familias de dos o más núcleos además de no realizar viajes entre ciudades y reafirmar las acciones de Sana Distancia. “Se recomienda no hacer viajes entre ciudades y reducir el movimiento entre las mismas”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud en Veracruz, Roberto Ramos Alor informpo que durante la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Salud (COESA), se determinó que la Administración Pública Estatal mantendrá sólo a trabajadores de áreas esenciales que ayudan o auxilian a la población a fin de disminuir la actividad en las calles. Sin embargo, recordó que este periodo no implica “vacaciones” por lo que los trabajadores no deberán salir de sus ciudades ni apartarse del rango de su residencia.

Dio a conocer también que continúa el acuerdo de rectoría de comunicación, por lo que seguirá exponiendo diariamente el panorama epidemiológico, labores preventivas y su regionalización, a través de las conferencias nocturnas. Aunado a ello, se recomendó al Gobierno del Estado reforzar medidas de sana distancia y reducir la movilidad y concentración de personal.