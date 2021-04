A sus 7 años ya lucha por el cuidado del medio ambiente

Xalapa, Ver.- Si al convertirnos en adultos siguiéramos viendo el mundo con los mismos ojos como con aquellos que lo hacíamos de pequeños nos preocuparían situaciones graves como el daño a los animales o el prejuicio que le hemos causado al medio ambiente.

Para recordar ello, en esta edición traemos el mensaje de Ivanna, una pequeña de 7 años que a través de su mirada ha logrado identificar la gravedad de los actos de los adultos, sobre todo aquellos relacionados con el medio ambiente y el maltrato a los animales.

A su corta edad tiene claro que se requieren acciones urgentes y contundentes para resarcir el daño que a lo largo de los años se ha generado a los ríos, el mar y el bosque.

Local Día del Niño: extrañan festejos en la escuela, pero les gusta estar en casa

La contaminación, la tala, la falta de separación de la basura y el uso irracional del agua son algunos de los actos que identifica como los responsables de que el espacio en que habitamos esté completamente dañado.

“Los ríos están desapareciendo, los animales del mar sufren daños con la contaminación, la basura no es separada y las personas gastan mucha agua, por eso se está acabando, los adultos dañan mucho”, expresó.

Para Ivanna lograr que los adultos y las autoridades escuchen los mensajes de los niños es importante, por ello tiene como meta unir las voces de sus amigos para hacer visible el enojo que les provoca que “no se escuchen las pequeñas opiniones”.

“Es necesario que se siembren árboles, que se reciclen cosas y que se deje de contaminar el espacio en el que vivimos porque es hermoso, pero lo estamos lastimando mucho”, comentó.

Asegura ser admiradora de Greta Thunberg por una simple razón: ha logrado que su voz sea escuchada, que las autoridades de todo el mundo le hagan caso y que hagan cosas por ayudar al medio ambiente.

“Me gustaría que las autoridades, como el Presidente, escuchen lo que nosotros decimos, somos pequeños, pero nos gusta ser escuchados y defender nuestras opiniones porque también son importantes”, expuso.

Otro de los actos que considera graves es el maltrato que se le ha dado a los animales, específicamente a aquellos que son utilizados para las pruebas de cosméticos como los conejos.

Sobre el tema tiene mucha información, pues quiere defender a los animales del daño que los laboratorios y las empresas de cosméticos han hecho por varios años.

“Los conejitos son usados para pruebas, eso es doloroso porque sufren mucho, lo que yo quisiera es que las personas supieran que tienen sentimientos, que les duele lo que les hacen y que no es justo que sufran”, comentó.

Sobre ello, envió un mensaje a las mujeres: yo les pido que lean y que vean cuáles son las marcas que experimentan con animalitos para que no las compren y a quienes hacen los maquillajes les pido que no usen a los conejitos, es mejor hacer productos de plantas, que sean orgánicos.

Segura de sus convicciones se describe como una niña empoderada, pues, dice, le gusta que se escuchen sus ideas, defiende su punto de vista y logra las metas que se propone, aunque le cueste un “poquito”.

Foto: Cortesía | Madre de Ivanna

“Como mujeres siempre debemos luchar porque nos escuchen, ahora soy una niña, pero algún día seré una mujer y buscaré que los demás respeten mis ideas, me escuchen y tomen en cuenta mis opiniones”, opinó.

Sonriente y amable, tiene como metas convertirse en veterinaria, periodista, piloto aviador y pintora.

“Quiero ser veterinaria para ayudar y defender a los animales, piloto porque me gustaría ver el mundo desde arriba, pintora porque me sirve para expresarme y periodista porque quiero ser como mi mamá que le da la voz a las personas que no pueden hacerlo”, dijo.

Pese a que tiene sabe que debe trabajar duro para lograr sus metas, reconoce que con el apoyo de su mamá lo va a poder lograr.

Sin embargo, lo primero que desea es que la pandemia actual concluya para poder acudir a varios sitios desde los cuales pueda enviar mensajes a las autoridades y la población.

“Lo que me gustaría es que cuando seamos adultos todos los que ahora somos niños y niñas y los bebés disfrutemos de un mundo mejor, lleno de árboles, de vida, que los ríos vuelvan a tener agua y que los animales no sean maltratados, queremos disfrutar de todo lo que hay en la tierra, por eso necesitamos de la ayuda de los adultos”, opinó.