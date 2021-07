A sus 90 años es una gran maestra esta veracruzana

Veracruz, Ver.- A sus 90 años la maestra Luz del Carmen Cortés Morales ha llevado una vida de poesía, música y baile fomentando el danzón entre las viejas y nuevas generaciones. Creadora del himno a Soledad de Doblado de donde es originaria, la maestra Lucha Cortés, como la conocen, ha participado en un sinfín de eventos dedicados a la oratoria y la poesía.

Antes de la pandemia, participó en un evento de poesía organizado por la iglesia católica en honor a la Virgen María, donde compuso unas letras dedicadas a su natal Soledad de Doblado llevándose el primer lugar.

“He sido una mujer que a mis 90 años puedo decir que he vivido de todo, siempre alegre, el baile me gustó desde niña, la música también porque aprendí a tocar guitarra, la poesía, el danzón, antes de la pandemia todavía participé en un evento de poesía y me lleve el primer lugar y también íbamos con un grupo de amigos todos ya mayorcitos a bailar al zócalo de Veracruz el danzón, ahorita todo eso se acabó porque por mi edad debo cuidarme. Soy población de riesgo, pero si no, anduviera bailando”, externó con alegría.

Luz del Carmen Cortes Morales/Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

Maestra de profesión con una trayectoria de más de 30 años, actualmente dirige la Casa de la Cultura del municipio de Soledad de Doblado en donde se encarga de fomentar actividades dirigidas al recreo y esparcimiento de la juventud.

Sobre todo, fomentando la poesía y el danzón, que para ella es un baile precioso con mucho estilo, sin embargo, reconoce que a la juventud ya no le llama la atención esta música.

“Trabajé 35 años en el magisterio y en varias comunidades de los municipios de Soledad de Doblado y Manlio Fabio Altamirano y no es por presumir pero las escuelas donde estuve fueron pilotos para programas de cultura y arte porque a mí me gusta trabajar, siempre me ha gustado el arte de la poesía y el canto anduve metida en la organización de eventos y por tres periodos me he desempeñado como directora de la Casa de la Cultura, he tratado de enseñar a los jóvenes a bailar danzón, pero no se interesan mucho, a ellos les gusta más el reguetón”, dijo.

Recordó que hace ya más de 60 años creó el Himno a Soledad de Doblado mediante un concurso que se realizó, pero no lo firmó con su nombre, ya que le pidieron poner un seudónimo. “Me registré como J. Estrada porque en ese tiempo había un programa de un cazador llamado José Estrada y como estaba enamorada de él, puse ese seudónimo”, destacó.

Aclaró que el amor por la música y poesía lo heredó de familia ya que su abuelo y su madre tocaban el arpa, la bandola y la guitarra al igual que sus hermanos e incluso uno de ellos formó un grupo que amenizaba las fiestas y reuniones de aquella localidad.

“Mi hermano Renato tocaba el piano y yo bailaba sones y cantaba, alguna vez nos invitaron a Xalapa a una cena de un gobernador que ya ni recuerdo quién era, éramos buenos porque tocábamos varios instrumentos, bailábamos, cantábamos y hasta nos echamos nuestros versos”, mencionó.

Luz del Carmen Cortes Morales/Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

Madre de dos hijos varones y abuela de cinco nietos, la maestra Lucha Cortés disfruta del amor de su familia, pero extraña los tiempos del baile en el zócalo de Veracruz o en el parque municipal ya que sábado y domingo se iba con “sus cuates mayorcitos” a bailar el danzón.

“Yo sé que tengo 90 años, pero me siento de 20 y quiero seguir bailando, ya espero que pronto pase la pandemia y que todos estemos bien para regresar a nuestras actividades de antes, creo que la vida no me debe nada he sido muy feliz, me ha dado una vida maravillosa con dos hijos extraordinarios que me cuidan mucho y mis nietos ni se diga”, señaló.