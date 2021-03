[Video] A tomatazos se manifiesta MRD contra Grupo MAS en el Puerto

Veracruz, Ver.- Usuarios de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo se manifestaron afuera de las oficinas del Grupo MAS, en donde tiraron tomates para demostrar su rechazo en contra de la empresa concesionaria de los servicios de agua potable.

El presidente del Movimiento Renovador Democrático, Antonio Moncayo Parra, afirmó que la empresa privada ha realizado cortes en el suministro de agua potable de manera indebida.

🍅🗣️A tomatazos se manifiestan contra #GrupoMAS en el puerto de #Veracruz



El activista señaló que existen quejas constantes por el aumento en las tarifas de manera injustificada, pero en lugar de realizar las aclaraciones a los usuarios proceden a los cortes.

"Vamos a convocar al pago justo, si las tarifas son muy altas que no paguen, si nos ofrecen algo que uno no consumió los invitamos a que no paguen, si no nos dan agua de calidad les pedimos que no paguen", declaró.

Moncayo Parra aseveró que el Grupo MAS no suministra agua de calidad a los usuarios de colonias y fraccionamientos de la zona metropolitana.

Señaló que se han hecho los señalamientos por los malos servicios a las autoridades municipales y estatales, así como a diputados del Congreso de Veracruz, pero no existe quien resuelva las quejas.

"La demanda es que se vaya, ya no los queremos en Veracruz, la situación es que aún con la pandemia ellos cortaban el agua y el drenaje, hemos sido atacados con estas accione inhumanas".

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Los manifestantes se mantuvieron más de una hora afuera de las oficinas del Grupo MAS ubicadas a un costado del Auditorio Benito Juárez, en donde tras tirar los tomates en la fachada gritaron consignas.

Al lugar arribaron elementos de la policía estatal,quienes solicitaron a las personas manifestarse de forma pacífica, ya que afirmaban que los tomatazos es vandalismo.