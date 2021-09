A trabajar de nuevo por pago de pensión en UMA

VERACRUZ, Ver.- Profesores retirados vieron reducidos hasta 40 por ciento sus pensiones desde el pasado 15 de febrero, luego de que una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para establecer la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como parámetro para calcular la pensión mensual para trabajadores jubilados por la Ley de ISSSTE.

Hasta antes de esta resolución las pensiones eran calculadas en salarios mínimos y los únicos trabajadores pensionados que recibían sus pensiones con hasta 10 UMAS diarias eran aquellos que se jubilaron por el artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE después del 2017.

En aquel entonces, dicha medida hizo que trabajadores con estas características recurrieron a los juzgados para reclamar que sus pensiones fueran calculadas en salarios mínimos, pero en su lugar, los magistrados de la SCJN determinaron que las UMAS sería la medida aplicada para todo trabajador jubilado o pensionado.

Carlos B. G., director pensionado de una escuela secundaria en Veracruz, señaló que esta disposición del Poder Judicial vino a reducir su pensión casi a la mitad, después de retirarse con 33 años de servicios.

El profesor indicó que después de ganar una pensión mensual sobre los 40 mil pesos, esta se redujo a los 22 mil pesos, lo que provocó que tuviera que buscar otras formas de solventar el dinero que dejó de ingresar para sostener a su familia.

En entrevista, calificó como una mala jugada de parte del Gobierno Federal y de la SCJN que se haya tomado dicha determinación, pues mientras en el discurso se presumió un aumento del poder adquisitivo con ajustes a la alza del salario mínimo, por otro se castigó a pensionados dejando de usar este indicador y sustituyéndolo por UMAS.

Recordó que las UMAS fueron creadas para calcular el pago de multas y sanciones, por lo que no existe una justificación para que se haya utilizado esta medida en el tema de las pensiones.

Lo viable es regresar a salarios mínimos porque así lo marca la Ley, a nosotros nos contrataron por esa Ley y ahora cambian el criterio (...), en mi caso hay que apretarse el cinturón y buscar otro ingreso para completar el dinero por todos esos años de servicios.

Contrario a la opinión de otros profesores, rechaza que la solución sea un aumento a las UMAS para que sean similar a la del salario mínimo, pues si bien resolvería el tema de las pensiones, castigaría a otros ciudadanos porque aumentaría el tema de los costos de las multas.

Por su parte, Rodolfo Suárez Castellanos, profesor jubilado en el puerto de Veracruz, indicó que la decisión de la SCJN fue arbitraria y no solo afecta a profesores, sino a todo aquel trabajador pensionado con el ISSSTE incluso varios años antes de que existiera el término de las UMAS.

“En 2016 se le ocurre al ISSSTE empezar a jubilar a los compañeros con UMAS, no con salarios mínimos, esto causó molestia con los compañeros que se empezaron a jubilar porque se empezó a aplicar de esta forma, los inconformes iniciaron un juicio de nulidad” El docente pensionado indicó que el Poder Judicial dejó a los profesores sin ninguna posibilidad de defenderse, al tomar la determinación de un momento a otro y sin posibilidad de refutarlo.

“La SCJN lo atrajo y dio un fallo final en el que determinó que todas las pensiones de los trabajadores debía pagarse en UMAS, lo que pasó a afectarnos a quienes teníamos una pensión por el décimo transitorio y ahora resulta que ya no podemos crecer más en nuestros salarios porque el tope es de 10 UMAS”, indicó.

Ambos coincidieron que con esta mala determinación no les ha quedado más que limitarse con lo que reciben o bien incorporarse a la actividad laboral o hacer uso de sus habilidades para compensar los ingresos que les fue reducidos.

“Apretarnos el cinturón, no nos queda de otra o trabajar, pero hay que recordar que hay algunos con cierta vitalidad, otros están completamente muy mal y otros que hay que decirlo que ganan muy poco pues ellos no se cómo le hagan para sobrevivir, pero sospechosos que andan de cerillos y ahora con la pandemia ni eso pueden y tendrán que apretarse más el cinturón”.

Recordó que la medida inició en el 2017 fue ratificada hace unos días por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió a favor en el cálculo de las pensiones y jubilaciones basado en UMA era procedente y desde abril pasado ya de aplica está medida a todos los trabajadores federales.

“Nos afecta a todos, yo por ejemplo me retiré con el beneficio del décimo transitorio, retirarme con el antiguo sistema de salarios mínimos, pero ahora con la disposición de la Suprema Corte que fue en febrero, ordeno que todos los jubilados recibiamos nuestro pago en UMA ya no en salario mínimo de tal manera que el décimo transitorio quedó fuera por completo”, dijo.

Explicó que la merma para cada trabajador es de entre un 20 a 25 por ciento ya que la UMA tiene un valor de 89.62 pesos mientras que el salario mínimo es de 213.39 pesos para la zona libre de la frontera norte y 141.70 para el resto del país.

“Podríamos decir que alguien que recibía 22 mil pesos de pensión en salarios mínimos y ahora recibe entre un 20 a 25 por ciento menos que son 18 a 17 mil pesos, esto obviamente nos impacta, la pensión es el beneficio de todo nuestro trabajo y hay mucha gente que con su pensión paga los gastos de una casa, apoya a sus hijos”, señaló.

Recordó que la UMA nació en el 2017 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto con un valor de 73.49 pesos y a la fecha aumentó a 89.62 pesos.

JUBILADOS ESTATALES DESCONOCEN SI LES PAGAN EN UMA

Aunque los jubilados y pensionados del estado de Veracruz afirman que sus pensiones les siguen siendo pagadas en salarios mínimos, y algunos de ellos aún no saben qué son, hay personas que creen que si ya se está pagando con esta medida a los jubilados y pensionados del ISSSTE y del IMSS a nivel federal, no tendría porqué ser diferente para los del estado de Veracruz.

Concepción Ramírez Aponte, maestra jubilada desde hace unos 20 años, quien recibe su pensión a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aseguró que no le pagan con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) sino en salarios mínimos.

Luis Enrique Ramón Jiménez, jubilado de Petróleos Mexicanos desde hace seis años, aseguró que no le pagan en UMAS, sin embargo reflexionó que más bien no lo sabía, pues no ha notado ningún cambio en sus percepciones catorcenales.

Leonor Duarte Durán, pensionada de Laguna Verde, no sabe qué son las UMAS, ni cómo les afectaría o beneficiaría si sus percepciones fueran tasadas con esta medida.

Ángel Lino Carvajal Sánchez, pensionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, aseguró que no le pagan a través de esa medida, sin embargo, dijo que no dudaría que ya lo estuviera haciendo el gobierno federal ya que “los pobres y los trabajadores de más bajo nivel son los últimos en enterarse”.

Sostuvo que en este país todo puede suceder y que “si el río suena es porque agua lleva. Si ya lo decidieron y se rumora seguramente lo harán, porque lo que menos les importa es cómo viven las personas que dejaron su vida en una empresa o en una institución. Ni siquiera tienen la decencia de informarles”.

Por su parte Carmen Laura Apodaca González, jubilada desde hace 11 años de la Comisión Federal de Electricidad, coincidió en que no le pagan en UMAS, aunque en “el país de no pasa nada” como es México, así se la gastan los gobiernos pues a uno de sus hermanos se le desapareció, como por arte de magia, el dinero que tenía en su Afore. Alrededor de 300 mil pesos se esfumaron y nadie sabe nada”.

En ese contexto dijo que tratará de ahorrar aún más, de liquidar su crédito hipotecario y de no utilizar para nada las tarjetas de crédito, que afortunadamente durante la pandemia dejó en ceros y sólo utiliza una de vez en cuando.

El contador Luis Gómez Torres puntualizó que no sería raro que a los veracruzanos ya les estén aplicando los pagos tasados en UMAS, como lo están haciendo el IMSS y el ISSSTE a nivel federal.

Solo a quienes se ampararon y ganaron los amparos no se los aplicarán, sin embargo a quienes los perdieron sí se los están aplicando, aseguró.

Indicó que se teme que luego de que ya se están aplicando en estas instituciones, sólo faltaría que se aplicarán a los extrabajadores que aún reciben sus pensiones en salarios mínimos, quienes tienen la ventaja de recibir los incrementos en salarios y prestaciones como los trabajadores que están en activo.

No se descarta que al darse un decreto federal se cambie la ley en los estados, con lo que el pago de las pensiones en UMAS sería para todos los extrabajadores.

89.62 PESOS, VALOR DEL UMA: INEGI

De acuerdo con datos del INEGI, en la actualización de 2021 la UMA tiene un valor diario de 89.62 pesos, por lo que quienes deseen saber a cuánto ascendería el valor mensual de su pensión deben multiplicar 89.62 por 30.4, lo que da como resultado una UMA mensual de 2 mil 724.45 pesos.

Fue a partir de 2016, cuando se inició con la desindexación del salario mínimo a UMAS, lo que ha permitido que al día de hoy se determinen los siguientes conceptos: pago de multas, impuestos, trámites gubernamentales, prestaciones sociales.