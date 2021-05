A Xalapa le urge infraestructura para evitar inundaciones: Uriel Flores

Al encabezar la Marcha de la Libertad, el candidato a la presidencia municipal de Xalapa por el partido Podemos, Uriel Flores Aguayo, aseguró que se requieren acciones urgentes para generar infraestructura en la capital veracruzana.

“Hemos tenido intenso contacto con la población, hay mucha inconformidad, lo acabamos deber con las inundaciones, se deja a la gente a su suerte, no sólo no se invierte, sino que no hay apoyo a las familias de ningún nivel de Gobierno”, dijo.

Durante el recorrido que realizó del Teatro del Estado a la plaza Sebastián Lerdo, indicó que en la ciudad debe haber un mapa de riesgo que indique los puntos que se deben atender para evitar inundaciones como las registradas en días pasados.

“Se deben invertir recursos en infraestructura, ya que existen lugares de Xalapa que se han inundado desde hace más de 20 años, tiene que existir claridad sobre las áreas en las que está el problema y no esperar a que se vuelva a inundar para mostrar interés”, expuso.

Mencionó que Xalapa no ha recibido recursos de la Federación destinados para la infraestructura, por lo que es necesario hacer las gestiones pertinentes.

En torno a las agresiones de las que han sido víctimas algunos candidatos, Flores Aguayo consideró como lamentable que no se apliquen las acciones de seguridad para garantizar una jornada electoral en paz.

“Es lamentable lo que ha sucedido con las agresiones hacia los candidatos y sus equipos de trabajo, sobre todo en zonas en las que pareciera que no hay autoridad, se requiere presencia policial y del Gobierno con más ley e imparcialidad, que no se distraigan en cuestiones políticas y se dediquen a defender a la población”, comentó.

Asimismo, aseguró que las autoridades estatales deben priorizar las acciones de seguridad y protección a la ciudadanía, no sólo en los municipios o zonas donde gobierna el partido en el poder, sino en todas las áreas que se han identificado como inseguras para el desarrollo del proceso electoral.

“Se debe despolitizar la justicia y a la seguridad ciudadana que tiene que estar ajena a partidos, cuando se empieza a involucrar la política y los partidos con las policías las consecuencias son terribles, eso ya lo hemos vivido en Veracruz, es preocupante todo esto y habría que confiar en que exista una reconsideración de los mandos estatales para que las cosas se conduzcan conforme a la ley”, agregó.