Aaaarrancan...mañana las campañas políticas

Xalapa, Ver.- Desde mañana domingo y hasta el próximo 2 de junio. Se llevarán a cabo las campañas para la elección de diputados federales del país, en las que se está exhortando a los 10 partidos políticos nacionales, respetar las medidas sanitarias por la pandemia por el Covid-19.

En el ámbito federal, únicamente se va a renovar la Cámara de Diputados por lo que se van a elegir 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Por lo que hace a los de mayoría relativa, en Veracruz se eligen 20.

Además, hay 10 partidos políticos con registro para poder postular candidatos. Algunos de ellos van en coalición; los institutos políticos de reciente creación, no pueden formar alianzas por lo que tendrán que postular sus propias candidaturas.

Estos son Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) que juntos hacen la alianza “Va por México”; además Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) que hacen la coalición “Juntos Haremos Historia” y los que competirán solos, Movimiento Ciudadano (MC), Redes Sociales Progresistas (RSP), Partido Encuentro Solidario (PES) y Fuerza Social por México (FSXM).

El vocal ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, Josué Cervantes Martínez, explicó que el INE recientemente aprobó un acuerdo con recomendaciones específicas para realizar las campañas, aunque no es imperativo para los partidos políticos porque el Instituto no es la autoridad de salud.

“Pero con responsabilidad social se suma a este esfuerzo y en este acuerdo lo pondría en cuatro rubros, en aquellos actos donde participen militantes y simpatizantes; aquellos que impliquen que quienes están en la campaña se tengan que desplazar; cuando se hagan foros y debates también y cuáles serían los factores de riesgo a los que se estarían enfrentando”, explicó.

Así, refirió que en el caso de donde haya actos de campaña con presencia de simpatizantes y militantes, se divide en dos aspectos: cuando se hagan en espacios abiertos y cuando se hagan en espacios cerrados.

En ambos casos las medidas sanitarias que ya se conocen se siguen recomendando como el uso de cubrebocas, sana distancia, saludo lejano y algunas otras son que, en los espacios abiertos, se recomienda la presencia de personal de servicio médico; evitar el consumo de alimentos; si se van a ocupar artículos de propaganda, lo mejor es no utilizarlos, pero de ser el caso, que sean muy pocos.

“Hay una sugerencia a las personas que tengan 60 años o que sean de mayor edad, niñas, niños o personas menores o en situación de vulnerabilidad tampoco asistir, serían como las medidas más generales de espacios abiertos”.

Para los espacios cerrados, además de estas medidas que deben adoptarse, revisar que el área esté debidamente ventilada, y en caso de que no tenga el flujo adecuado de ventilación, usar aire acondicionado donde los filtros estén limpios.

Además, se recomienda no desplazarse de un municipio a otros sino hacer uso de la tecnología con algunas aplicaciones que permitan estar en contacto con los distintos sectores de la población.

Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo del INE

“Y si lo van a hacer presencialmente, hay que ver que el lugar donde lo van a hacer, como ya se dijo antes esté ventilado, tenga espacio, entre otras y cumplir con las restricciones en cuanto al número de personas además de la semaforización de las autoridades”, abundó.

El acuerdo del INE alerta además sobre posibles factores de riesgo, pues si no se utiliza el cubrebocas de manera adecuada es un factor de riesgo, así como el que no haya personal médico que pueda valorar a una persona, que no haya ventilación adecuada, si se descuida el contacto físico con los demás, entre otros.