Aaarrancan: políticos van por más de mil cargos en Veracruz

Xalapa, Ver.- Este 04 de mayo iniciaron las campañas de las y los candidatos a presidentes municipales y diputados locales en el estado de Veracruz que se votarán el próximo 6 de junio, en que se elegirán mil 107 cargos de elección: 30 diputaciones de mayoría relativa; 20 de representación proporcional; 212 alcaldías, 212 sindicaturas y 633 regidurías. A estos se suman las 20 diputaciones federales.

En esta elección competirán 14 partidos políticos, cuatro locales y tres nacionales de nueva creación, aunados a los siete partidos nacionales que ya existían.

De los siete partidos nuevos en el estado; cuatro son locales: Todos por Veracruz, Podemos, Bienestar y Justicia Social (Cardenista) y Unidad Ciudadana y, tres federales: Fuerza Social por México, Redes Sociales Progresistas y Partido Encuentro Solidario.

Local

Estos se suman a los nacionales ya existentes: Partido Acción Nacional; Partido Revolucionario Institucional; Partido de la Revolución Democrática; Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano; Partido Verde Ecologista de México y Morena.

En Veracruz hay dos coaliciones: “Veracruz va” conformada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional y “Juntos Haremos Historia” formada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México.

La coalición "Veracruz Va" va en alianza total en los 30 distritos electorales y en 93 municipios. El PAN postulará en 34, el PRI en 30, y el PRD en 29.

La coalición "Juntos Haremos Historia" postulará candidatos comunes en 28 diputaciones locales y 142 municipios.

Los partidos de nueva creación tendrán que competir solos en estos comicios y ganarse la simpatía del electorado.

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz llamó a que durante el periodo de campaña, los partidos políticos y los candidatos deberán atender a la semaforización epidemiológico por Covid-19, según corresponda en cada municipio.

Autoridades electorales han pedido que se respeten las medidas y recomendaciones sanitarias que emitan las autoridades competentes.

El acuerdo aprobado por el OPLE establece que se deberá privilegiar en el diseño de su estrategia propagandística, la utilización de las tecnologías de la comunicación, redes sociales, plataformas de streaming, entre otras, sobre las reuniones presenciales, grupales o masivas.

Asimismo, plantea que las personas que desarrollen alguna actividad dentro de las campañas electorales en el estado de Veracruz, deberán lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón; usar gel antibacterial para desinfección de manos; mantener una distancia de por lo menos 1.5 metros durante los contactos físicos.

Además, en todo momento, todas las personas deberán portar de manera obligatoria el cubrebocas, mismo que no podrá ser sustituido en ningún momento por el uso de caretas; sin embargo, sí se recomienda adicionar el uso de careta; cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar, ya sea con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.

Foto: Archivo | Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Héctor Yunes: Apoyaré a M. Yunes Márquez

Veracruz, Ver.- El candidato a la diputación local por la vía plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Yunes Landa afirmó que participará en las campañas electorales apoyando a candidatos de los otros partidos políticos que integran la alianza “Va por Veracruz”.

Incluso indicó que participaría si es invitado a actividades de campaña del candidato a la alcaldía del puerto de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien es su familiar, pero con quien en las elecciones a la gubernatura tuvo fuertes diferencias por señalamientos en contra del PRI.

“Es una coalición PRI-PAN-PRD, esto no es una coalición de personajes, no es un tema de apellidos, es un tema de partidos y es por evitar que sigan derrumbando las instituciones del país, y que a Veracruz le siga yendo como le está yendo, aquí no puedo andar haciendo distinciones de nada”.

Héctor Yunes Landa, candidato a la diputación local por la vía plurinominal del PRI/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Yunes Landa afirmó que la alianza con el PRD y el PAN busca hacer a un lado al gobierno de la 4T en el ámbito local y federal, por lo que no habrá distinción para ir en unidad en la alianza “Va por México”.

“Como parte de esta coalición en la que va mi partido estoy hablando con los candidatos de mi partido, con los candidatos del PRD y lo haré también con los del PAN para ver qué es lo que podemos hacer para sumar”.

Yunes Landa insistió en que el objetivo es que los candidatos postulados por los tres partidos políticos logren la mayoría en el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados, para ser contrapeso del Poder Ejecutivo en el ámbito local y federal.

Por otra parte, reconoció que existe inconformidad de la base priista por la forma en la que se está llevando a cabo el proceso interno, sin embargo, evitó realizar señalamientos.

Dijo que no abonará al divisionismo, por el contrario buscará que acuerdos que fortalezcan a su partido.

Héctor Yunes Landa también respondió a las críticas por su trayectoria ininterrumpida en cargos legislativos, algunos por la vía plurinominal.

En ese sentido, indicó que de llegar a la curul nuevamente cumplirá la “mayoría de edad” en el cargo legislativo (18 años), lo que le ha dado la experiencia para realizar un papel en beneficio de las y los veracruzanos.

Con información de Danytza Flores | Diario de Xalapa

Dañan automóvil de candidata

Acayucan, Ver.- El automóvil de la candidata a la alcaldía de Acayucan por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Norma Angélica Diz Reyes, fue dañado por desconocidos que le rompieron el cristal el trasero durante la madrugada del domingo.

El automóvil es un Nissan Áltima modelo 2013, se encontraba en la cochera del domicilio de su propietaria.

La candidata sostuvo que la agresión fue entre las 5:00 y 6:00 horas y que no escucharon la agresión debido al ruido que realizan los climas de su vivienda.

Además, precisó que el o los responsables pudieron entrar a su casa debido a que no estaban acostumbrados a poner llave a la puerta principal, pues consideraban como tranquila la zona donde habitan.

También señaló que procedería legalmente en contra de quienes resulten responsables.

Por su parte, el presidente estatal de RSP, Antonio Lagunes Toral, condenó lo sucedido y confirmó que la candidata agraviada se encuentra a salvo y en sus actividades previas al inicio de la campaña.

Foto: Cortesía | La Voz del Mundo

Con información de Miguel Salazar | Diario de Xalapa