Abarrotan haitianos terminal de autobuses para seguir su camino rumbo a EU

Veracruz, Ver.- Migrantes haitianos acamparon afuera de la terminal de autobuses de la ciudad de Veracruz, luego de que la caravana que partió del país caribeño comenzó a arribar al estado tras su ingreso a tierras mexicanas a través de Tapachula.

El flujo de migrantes de Haití comenzó a notarse en municipios del sur de Veracruz desde el viernes pasado, pero para este lunes los grupos eran cada vez más grandes y en la terminal de autobús de Coatzacoalcos empezaron a adquirir boletos para trasladarse al norte.

Al medio día varios ya se encontraban en la terminal de autobuses de Veracruz, en donde con la presentación de su pasaporte podían adquirir boletos para viajar a destinos como Poza Rica y Tuxpan.

Otros más se quedaron varados al no acreditar la posición de su documentación, no encontrar boletos o no reunir el dinero suficiente para seguir su camino.

Y aunque varios lograban burlar la vigilancia de autoridades migratorias, se informó que un autobús de la empresa ADO fue detenido con 50 migrantes haitianos en la caseta de peaje de La Antigua, luego de abordar en la ciudad de Veracruz.

Elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) confirmaron el aseguramiento de al menos 50 personas originarias de Haití, que viajaban en autobuses de la empresa Autobuses de Oriente (ADO).

Los inmigrantes haitianos fueron trasladados hasta las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) muy cerca del zócalo de la ciudad de Veracruz, donde permanecieron cerca cinco horas a bordo del autobús, luego de que no querían bajarse de la unidad por temor a ser asegurados.

Personas al conocer del caso llevaron agua y alimentos a las familias haitianas y tras ser convencidos el grupo de haitianos por personal de migración de que se les respetarían sus derechos humanos y se les daría un documento que se le permitiría su libre tránsito por Veracruz por 30 días accedieron a descender de la unidad.

La detención ocurrida esta tarde sucede a escasos días de la redada que encabezó el INM y la Guardia Nacional en Las Choapas, punto de ingreso de migrantes en Veracruz.