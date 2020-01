Abigeato existe, pero no hay cifras; ganaderos se resisten a interponer denuncias

Veracruz, Ver.- Aunque el robo de ganado es un delito muy común entre el sector, no hay cifras porque los ganaderos se resisten a interponer las denuncias correspondientes, lamentó el presidente de la Unión Ganadera de la Zona Centro (UGZN) Jesús Ortega Couttulenc.

En entrevista reconoció que los ganaderos de la región han sido víctimas del abigeato porque así lo han expresado en algunas reuniones, sin embargo, son muy pocas las denuncias que se presentan.

Por ello, dijo que hay pocos resultados en materia de justicia sobre este tema, porque aunque ha sido una de las principales quejas del sector, al no haber denuncias formales no hay investigaciones y por lo tanto no hay culpables.

El abigeato es algo que siempre ha existido, sabemos poco de los resultados que se estén dando, sabemos poco del mismo abigeato, la gente no denuncia, quizá es temor o simple resistencia a la denuncia y eso nos pega porque no se puede actuar

Explicó que un ganadero invierte mucho dinero y tiempo en la crianza de sus animales, como para que alguien externo venga a robar el trabajo de entre cuatro a cinco años.

Por ello comentó que en 2019 hubo varios reportes de robo de ganado, pero no hay cifras oficiales para hacer comparativos si fue menor o mayor que en el año anterior.

Por otra parte, Ortega Couttulenc mencionó que uno de los temores entre el sector para este año es la sequía, ya que en 2019 se registraron muy altas temperaturas que dejaron pérdidas importantes para los ganaderos.

Dijo que se han estado reuniendo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedarpa), Eduardo Cadena Cerón, para solicitarle que se implementen acciones preventivas para evitar la muerte de ganado por la sequía, pues no saben cómo se presentará el clima para este año.